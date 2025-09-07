Educació
La crítica d'una mare pel cost de la tornada a l'escola: "Ens han demanat vuit llibres i no sap ni llegir ni escriure"
Maribel Padilla té un fill de tres i una filla de sis anys i ha de fer front a la compra de fins a 20 llibres de cara a l'inici del curs escolar
Pol Langa
El retorn a les aules ja és aquí. Aquest proper dilluns, 8 de setembre, és el 'Dia D' que marca l'inici del curs escolar a Educació Infantil, Primària, ESO, Educació Especial i Batxillerat, tot i que el professorat ja va començar a per preparar el curs l'1 de setembre passat.
La temuda tornada a l'escola comporta una important inversió econòmica en material escolar. L'OCU adverteix que aquest curs el cost mitjà de tenir un fill en una escola pública és de 2.390 euros, però en llocs com Madrid o Catalunya aquest cost ascendeix fins als 3.000 euros. Als centres privats la xifra augmenta encara més, fins als 8.000 euros, trobant en les quotes mensuals la clau per entendre la gran diferència.
Sigui com sigui, les famílies més necessitades poden viure veritables odissees per fer front al cost de la inscripció d'un fill a l'educació obligatòria. Aquest és el cas de Maribel Padilla, una mare que afronta el retorn al col·le amb crítiques al sistema. Ho ha deixat clar durant una aparició al programa 'YAS Verano' d'Antena 3.
En el seu cas, el problema radica que al seu fill de només tres anys l'obliguen a comprar "vuit llibres" que li suposaven un cost de 133 euros, encara que de moment "no sap ni llegir, ni escriure", comentava en directe indignada. Les dades sorprenien els tertulians, que destacaven que era difícil d'entendre que a aquestes edats els reclamem tants llibres: "Però si amb 3 anys es fan coses amb les mans".
El problema per a Padilla, que resideix a Badajoz, és que el cost acumulat dels llibres del fill petit i el de la filla gran, de sis anys. En el cas de la nena, l'escola li demana un total de vuit llibres més, amb un cost de 400 euros, per la qual cosa en total ha de comprar 20 llibres i desemborsar 550 euros, suposant això un bon pessic del sou mensual familiar.
No obstant això, més tard revelava que els seus fills acudeixen a una escola concertada, una mica més cara que la pública i més barata que la privada: "Crec que això no és important perquè el preu és similar en qualsevol centre públic. Crec que en aquest cas no és una dada rellevant", apuntava en ser preguntada per si notava un augment de la factura de cara a aquest curs.
Lluny de criticar el centre educatiu deia estar segura que ho fan perquè realment creuen que serà el millor per als seus alumnes, i destacava que la diferència de cost escolar entre un públic i un concertat es troba realment en "l'uniforme", descartant així que hagi de gastar més per matricular els fills en una escola d'aquest tipus.
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- Necrològiques del 6 de setembre del 2025
- «Un dels principals reptes que tenim és millorar l’atenció de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix