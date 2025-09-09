Catalunya publica el mapa amb les més de 15.000 places encara vacants en Formació Professional
A Manresa, encara es pot accedit a estudis d'FP de Farmàcia, Perruqueria, Emergències sanitàries i Instal·lacions en telecomunicacions, entre d'altres. Són 364 places lliures en total
Helena López / Redacció
El Departament d’Educació i FP ha posat aquest dimarts a disposició de la ciutadania 15.232 places vacants de Formació Professional i ha publicat un mapa amb totes elles. En concret, es tracta de 7.795 places en cicles de grau mitjà i 7.437 places de grau superior. Xifra que, segons informa la conselleria en un comunicat, s’anirà actualitzant a mesura que les places s’ocupin o quedin lliures. A Manresa, l'oferta actial de llocs disponibles és de 364.
- En aquest enllaç pots accedir al mapa de places lliures de cicles de grau mitjà.
- En aquest enllaç pots consultar el mapa de places lliures de cicles de grau superior.
Segons el Departament, els cicles formatius de grau mitjà amb més places disponibles són els de l’àmbit de la informàtica i comunicacions (1.001), administració i gestió (979), sanitat (716), serveis socioculturals i a la comunitat (571) i comerç i màrqueting (505).
Pel que fa al grau superior, les famílies professionals amb més vacants a l’inici de curs són serveis socioculturals i a la comunitat (986), informàtica i comunicacions (707), comerç i màrqueting (620), sanitat (595) i turisme (593 vacants).
Places lliures d'FP a Manresa
Entre els estudis d'FP oferts a la capital del Bages hi ha 150 places lliures de grau mitjà per estudiar Activitats comercials (moda) a l'institut Guillem Catà; Farmàcia i parafarmàcia a la Joviat; Guia en el Medi Natural i de Lleure, també a la Joviat; i Sistemes microinformàtics i xarxes al Lacetània. També, Perruqueria, Mecanització, Emergències sanitàries o Instal·lacions en telecomunicacions. En aquesta taula es pot veure l'oferta sencera:
Entre els cicles de grau superior amb més places lliures a Manresa hi ha Caracterització i maquillatge professional (Catà), Programació de la producció en fabricació mecànica (Lacetània), Manteniment electrònic (Lacetània) i Animació sociocultural i turística (Catà). En total, l'oferta disponible a la ciutat és de 214 places.
Gestió al centre
Les persones interessades en alguna d’aquestes places s’han de posar en contacte directament amb el centre educatiu concret per completar la matrícula.
Segons les dades de la pròpia conselleria publicades a l’agost, el nombre de sol·licitants sense plaça era de gairebé 15.000, cosa que torna a evidenciar un desajust entre els interessos de l’alumnat i l’oferta de places, un problema difícil de resoldre, ja que l’oferta encara és molt desigual territorialment i tendeix a adaptar-se a la demanda del teixit productiu.
Els experts coincideixen en la importància de l’orientació per intentar resoldre aquest desajust, perquè en l'FP —estudis pensats per formar treballadors qualificats— no té gaire sentit crear places en cicles amb poques sortides laborals.
