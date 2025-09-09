Estudi de l'UPF i l'IEC
El 70% dels articles científics a Catalunya es publiquen en castellà i només el 9%, en català
El 20,9% de los adolescentes no tiene ningún contacto con el catalán fuera del instituto
Menos del 30% de los jóvenes catalanes tienen el catalán como lengua habitual y "de identificación"
ACN
Un estudi de la UPF i l'IEC apunta que el català es veu més desplaçat pel castellà que per l'anglès en publicacions en revistes científiques d'àmbit català corresponents a diferents disciplines de la comunicació. L'estudi analitza 1.721 articles publicats entre 2019 i 2023 en 23 publicacions nascudes en una institució d'entorn lingüístic català o amb un consell editorial integrat almenys per un 50% de persones vinculades a institucions de territoris de llengua catalana. La investigació conclou que aquestes revistes, que poden difondre cada recerca en una o més llengües, publiquen el 69,7% dels articles en castellà, el 25,1% en anglès i el 8,7% en català.
Segons els investigadors, el predomini del castellà sobre el català en aquestes publicacions pot ser perquè els índexs internacionals per classificar les revistes científiques per grups determinen la seva reputació i prestigi i contribueixen a explicar el predomini de l'anglès enfront altres llengües perquè "publicar en anglès pot comportar un major impacte científic i la millora de la revista en aquests índexs".
D'altra banda, indiquen els investigadors, les polítiques d'acreditació del personal docent i investigador d'organismes com l'Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació valoren més les publicacions en les revistes ben posicionades, cosa que pot conduir a un "ús residual del català" en articles científics.
Segons l'estudi, sis de les 23 revistes analitzades no accepten textos en català i cap d'elles publica alhora en els tres idiomes habituals de la comunitat acadèmica a Catalunya (català, castellà i anglès).
Així, l'estudi remarca que les causes poden ser "l'ús per defecte del castellà", "la manca de recursos que pateix la recerca en català" i la "desvinculació progressiva" de les revistes acadèmiques dels entorns universitaris, territorials i culturals que les acullen. Davant d'aquesta situació, l'estudi aposta per fer canvis en les polítiques d'acreditació, destinar més recursos per a la recerca en català i donar un major suport institucional a les investigacions que aborden les particularitats i temàtiques pròpies dels territoris de parla catalana.
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga