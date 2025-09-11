Per què un terç de l'alumnat dels 3 als 16 anys té necessitats educatives específiques a Catalunya?
Gairebé un 35% dels alumnes d'Infantil-3 a 4t de l’ESO a Catalunya són NEE, 9.000 més que el curs anterior.
Helena López
El curs escolar 2025-2026 va començar aquest dilluns marcat per la urgència d’enfortir una escola amb un alumnat cada any més divers. Gairebé un 35% de l’estudiantat entre Infantil-3 i 4t d’ESO, és a dir, entre els 3 i els 16 anys, té Necessitats Educatives Específiques (NEE). En xifres absolutes, el curs passat hi havia 335.746 alumnes NEE sobre un total de 946.013; 9.000 més que el curs anterior. Un percentatge que no és casualitat pràcticament idèntic al de pobresa infantil, situat en el 34,8% segons l’última Enquesta de Condicions de Vida publicada per l’Institut d’Estadística de Catalunya a partir de les dades del 2024.
El Departament d’Educació i Formació Professional divideix les Necessitats Educatives Específiques en A i B.
Quin alumnat es considera NEE A?
Es considera NEE A l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu que estigui afectat per una discapacitat física, intel·lectual o sensorial, o per trastorns de l’espectre autista (TEA), trastorns greus de conducta, trastorns mentals o malalties degeneratives greus i minoritàries, en el cas que la discapacitat, el trastorn o la malaltia comprometi el seu procés d’aprenentatge o dificulti el seu èxit escolar. El curs passat —l’últim del qual hi ha xifres oficials— hi havia identificats 43.366 nens i nenes NEE A.
Quin alumnat es considera NEE B?
L’alumnat NEE B són els nens i nenes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals i alumnat amb o sense necessitat específica de suport educatiu que es troba en una situació de desavantatge educativa "en relació amb les condicions bàsiques d’educabilitat", que compromet el seu procés d’aprenentatge o dificulta el seu èxit escolar. Està associada a una situació de pobresa o risc de patir-ne, a manca de recursos socioculturals a les famílies, a l’existència de processos migratoris recents i condició de nouvingut a Catalunya, a la incorporació tardana al sistema educatiu, a la manca de competència lingüística en la llengua vehicular dels aprenentatges o a una escolarització prèvia deficitària i/o a situacions de desemparament o acolliment.
El curs 24-25, l’últim del qual hi ha xifres oficials, hi havia a l’escola catalana 292.380 nens i nenes NEE B.
Quins instruments posa l’Administració per fer front a aquestes necessitats?
Segons l’article 54 del decret d’admissions (decret 11/2021), el Departament d’Educació i FP "dota els centres públics i privats concertats dels recursos adequats per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i assigna els recursos addicionals com a mesura per afavorir l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries".
En aquest sentit, el Govern va aprovar aquest agost un import de 62.632.761 euros per a la contractació del servei de monitors de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials per al període comprès entre gener de 2026 i agost de 2027.
Les famílies i els professionals denuncien que la inversió en escola inclusiva és encara "absolutament insuficient" i lamenten haver de batallar per cada recurs.
Què diu la normativa sobre l’acollida de l’alumnat NEE?
El mateix decret d’admissions assenyala que l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials requereix l’informe de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) sobre el reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu. "La resolució del director o directora dels serveis territorials determinarà l’assignació de plaça escolar en aquell centre que, d’acord amb aquest informe, atengui millor les necessitats educatives de l’alumne o alumna", prossegueix la normativa.
L’assignació de les places reservades es realitza, segons el mateix document oficial, atenent els criteris següents: l’escolarització equilibrada de l’alumnat; la procedència cultural de l’alumnat; els informes especialitzats; les necessitats específiques de l’alumnat i els recursos finançats amb fons públics de què disposa el centre per atendre-les; la proximitat del domicili; l’existència de germans o germanes al centre i la voluntat dels pares, mares, tutors o tutores expressada a la seva sol·licitud d’admissió.
