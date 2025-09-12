Educació a Catalunya
La formació professional comença el curs avui amb les aules plenes
Les millores en el sistema de preinscripció han facilitat l’accés d’uns 170.000 estudiants, que aquest any es podran formar en més centres. Les 7.583 noves places creades augmenten la pressió per trobar pràctiques en empreses.
Els alumnes de batxillerat que opten per l’FP superior suposen ja el 18,2% del total
La Generalitat explica l’augment de places perquè creix l’interès cap a aquests estudis
Helena López
Uns 170.000 estudiants catalans de formació professional (FP) comencen avui el curs, que arrenca amb les aules plenes després de les millores introduïdes en el procés de preinscripció. «L’any passat vam començar amb les aules a la meitat i aquest ho fem amb les aules plenes, amb tot al seu lloc», explicava satisfeta en vigílies de l’inici de les classes Montse Blanes, directora de l’Institut Hospital del Mar, centre de referència en FP Sanitària que aquest any estrena una segona seu al nou Campus Almogàvers. «Doblem el nombre de cicles», afegia amb els nervis propis de l’inici d’una nova etapa, però visiblement acontenta.
«Estem molt millor, el nou sistema de preinscripció està molt ben pensat i executat», agraeix la directora que, si hi ha de posar un però, milloraria la fase final. «Als centres amb places vacants seria just que hi hagués una llista d’espera i que no pogués passar per davant algú que ni tan sols hagi fet l’esforç de preinscriure’s», assenyala. Es refereix al nou mapa de vacants publicat aquest dimarts passat, en què s’ofereixen de forma lliure les 15.000 places disponibles en el conjunt del sistema i se les queda el primer que acudeixi a l’institut a apuntar-se.
El director de l’Institut Tecnològic de Barcelona (ITB), Alberto Vila, coincideix amb Blanes en el fet que la Conselleria d’Educació i FP ha trobat la fórmula. Hi ha unanimitat que el procediment tècnic de la matriculació de l’alumnat ha millorat després del desastre de l’any passat. L’ITB també comença el curs amb les aules plenes i sense places vacants. En aquest centre les classes van començar dimecres per als alumnes de grau mitjà i PFI. «Tenim sis grups de grau mitjà d’informàtica», descriu Vila. Dels 120 estudiants que componen aquests sis grups, només sis són noies. Un 5%. Retallar la bretxa de gènere continua sent una de les assignatures pendent en l’FP.
A banda de la millora en l’assignació de places –81.479 estudiants, 12.407 més que l’any passat, van accedir al juliol a algun dels estudis sol·licitats–, una altra novetat del curs 2025-2026 és l’increment de 7.583 places i 305 grups (3.097 de grau mitjà, 1.050 de grau superior, 1.122 de PFI i 980 d’FP bàsic).
Un creixement de places que el Govern explica per l’«interès creixent» que hi ha en aquests estudis. Any rere any creix també el nombre d’alumnes de batxillerat que opten per seguir els seus estudis amb un grau superior d’FP, en comptes de per la via universitària. Entre el curs 2016-2017 i el 2024-2025, el percentatge dels alumnes de batxillerat que ha optat per l’FP superior ha passat del 16,1% al 18,2% (1.860 estudiants més). També augmenten les places en PFI i FP bàsica –aquests últims s’han doblat respecte a l’any passat tant en centres públics com privats–, en el marc de l’estratègia contra l’abandonament escolar primerenc.
Aquest curs s’estrenen nous centres, com l’Institut de Teixits de Canet de Mar o l’Institut Sant Pau i l’Institut de Gastronomia a Barcelona, i es posa en marxa una nova doble titulació de batxillerat i ensenyaments esportius a l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona i a l’Institut la Bastida de Santa Coloma de Gramenet.
El repte de trobar empreses
Un dels principals reptes del curs que comença serà aconseguir trobar empreses perquè tot l’alumnat pugui fer pràctiques. «L’any passat ja ens va costar col·locar tothom, i aquest any, amb l’increment de places, són més», coincideixen les direccions dels centres consultats.
«En el nostre sector és important no obrir més grups dels que el sistema sanitari pot absorbir. Cal garantir pràctiques a tothom», reflexiona Blanes. Amb la nova llei de l’FP s’ha incrementat el nombre d’hores a l’empresa. Es fan a primer i a segon i sense aquestes hores de pràctiques l’alumnat no es pot graduar.
Per facilitar la recerca d’empreses, Blanes reivindica més «prospectors» en els instituts i un compromís ferm de les empreses. «Hi ha d’haver un compromís compartit real. En el nostre sector existeix, però en d’altres no. Els estudiants de graus mitjans tenen poca formació, i costa trobar empreses que els vulguin acollir», reflexiona assenyalant la importància de l’orientació prèvia, «molt individualitzada, centrada en les fortaleses, els interessos, la situació econòmica i familiar i l’expedient acadèmic de cada estudiant». Vila demana més flexibilitat en la normativa de l’FP dual. «Està ben pensada, però s’ha d’adaptar a la realitat de cada sector», insisteix.
