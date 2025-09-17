La UAB permetrà als seus estudiants canviar el gènere del seu expedient acadèmic per escollir com volen ser tractats
El centre reforça el seu compromís amb el genocidi a Gaza amb una desena de beques per a alumnes palestins
Norma Vidal (ACN)
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) permetrà als seus alumnes modificar el gènere del seu expedient acadèmic per triar com volen ser tractats. La mesura forma part del compromís del centre amb la diversitat, eix temàtic del curs 2025-2026 sota el lema 'Unidiversitat'. Ho ha explicat el rector de la UAB, Javier Lafuente, en un esmorzar per donar el tret de sortida al nou any acadèmic. Lafuente també ha explicat que fa uns mesos es va posar en marxa un programa extraordinari de nou beques per a estudiants refugiats palestins dotat amb 148.000 euros. Tres dels beneficiaris ja han arribat al campus, mentre que dues persones més continuen pendents de poder desplaçar-se per dificultats logístiques i administratives vinculades al conflicte.
Lafuente ha explicat que el canvi de gènere serà un tràmit "ràpid i accessible" que permetrà als alumnes escollir com volen ser tractats institucionalment. “Per a nosaltres és molt important que cadascú sigui tractat tal com vol”, ha explicat el rector. Ha detallat que fins ara aquesta mena de modificacions havien de fer-se presencialment, fet que dificultava que alguns joves fessin el pas perquè no se sentien còmodes amb el fet d’haver-se d’explicar. Aquest canvi constarà també a les adaptacions acadèmiques perquè el professorat en sigui coneixedor i pugui respectar les preferències de gènere dels alumnes.
Aquesta iniciativa s’afegeix al canvi de nom sentit que la UAB permet des de fa anys i que s’ha anat consolidant. Segons dades de la universitat, el curs 2022-2023 es van tramitar 52 canvis de nom, 25 el 2023-2024 i 24 en el curs 2024-2025.
Totes aquestes accions s’emmarquen dins l’eix temàtic del curs 2025-2026, que la UAB ha batejat com a ‘Unidiversitat’, una combinació de les paraules “universitat” i “diversitat”, amb l’objectiu de fer visible la pluralitat i promoure la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la vida universitària. “Volem mostrar que tothom és UAB”, ha afirmat el rector que ha recordat que la diversitat també protagonitzarà la lliçó inaugural del curs, que pronunciarà la periodista Txell Freixas el 8 d’octubre vinent.
Més alumnes amb NEE
Lafuente ha explicat que una mostra d'aquesta pluralitat és el fet que la presència d’alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) augmenta cada any. Des del seu punt de vista, és el resultat d’una bona feina feta en l’ensenyament primari i secundar: “Si tu fas una escola inclusiva i permets que les persones que tenien problemes puguin anar progressant, el nombre de persones que arriben a la universitat cada vegada és més gran”, ha afirmat.
Tot i que inicialment no hi havia un programa específic per atendre aquesta realitat, la conselleria n’ha promogut un, i actualment la universitat ofereix assessorament i acompanyament personalitzat als estudiants que ho sol·licitin. Aquest suport se centra en les capacitats funcionals més que en el diagnòstic, i pot incloure recomanacions sobre itineraris acadèmics, canvis de grau o adaptacions per garantir la formació i l’èxit dels estudiants.
Compromís amb Palestina
En un altre ordre de coses, el rector ha explicat que la UAB manté i reforça el seu suport a estudiants refugiats. El programa Refugi UAB, que el curs passat va concedir 49 beques a estudiants de grau, màster i doctorat procedents de països com Ucraïna, Síria i Palestina, ha incorporat enguany una línia extraordinària específica amb nou beques per a alumnes palestins, amb una dotació de 148.000 euros. Aquesta ajuda cobreix aspectes acadèmics i de vida quotidiana, com l’habitatge a la Vila Universitària o en col·laboració amb municipis propers.
Fins ara s’han concedit cinc d'aquestes beques. Dues persones van arribar el curs passat, una tercera aquest mes de setembre, i dues més continuen pendents de poder-se desplaçar per dificultats logístiques i administratives. “La setmana passada va arribar la tercera persona que provenia de Cisjordània, i va tenir la sort que tenia el passaport a Jordània, per la qual cosa va poder sortir del país”, ha explicat el rector.
La universitat ha adreçat una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar que es facilitin els tràmits d’arribada dels estudiants pendents, un dels quals ha de reprendre els seus estudis a la UAB. “La situació a Palestina ha arribat a un nivell inacceptable”, ha afirmat Lafuente.
En paral·lel, la UAB també posarà en marxa una campanya de micromecenatge entre la comunitat universitària per aconseguir recursos que cobreixin necessitats extraacadèmiques com assessoria jurídica o traducció de documents.
Lafuente ha recordat que el maig de 2024, la UAB va suspendre els seus únics acords de col·laboració amb universitats israelianes (Bezalel i Tel Aviv) i des de llavors no s’ha iniciat cap col·laboració nova. Alhora, ha dit que el Consell de Govern del 5 de juny de 2025 va aprovar la nova Política de drets humans de la UAB per garantir que totes les activitats institucionals respectin els drets humans reconeguts internacionalment. En aquest marc, el centre va enviar una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, demanant el bloqueig immediat de la participació d’institucions israelianes en projectes amb finançament europeu. Posteriorment, Lafuente va reiterar aquesta demanda amb una nova missiva reclamant sancions i l’exclusió d’Israel dels programes europeus.
Així mateix, aquest setembre la UAB ha expressat públicament el seu suport a la missió humanitària Global Sumud Flotilla, instant les autoritats d’Israel a garantir el pas segur i a respectar el dret internacional humanitari.
Nou model de finançament
Pel que fa al futur acadèmic, Lafuente ha destacat la necessitat d’un nou model de finançament per a les universitats catalanes. “Ara per crear una cosa, hem de desprogramar-ne una altra”, ha dit, referint-se a la capacitat limitada per ampliar l’oferta de graus.
Ha assenyalat que les universitats estan treballant amb la conselleria en el nou mapa de titulacions, que haurà de permetre una millor resposta a les necessitats formatives de la societat. Segons el rector, hi ha demandes creixents en àmbits com el disseny de xips i la ciberseguretat, però ha insistit que “aquestes propostes no es posaran en marxa si no arriben amb finançament específic”.
