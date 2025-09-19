Estudis superiors
La formació professional podria acollir un miler d’alumnes més a tota la regió central
La xifra total de places vacants disponibles per a estudiants de grau mitjà i superior se situa a les 970
Les comarques del Bages i l’Anoia són les dues demarcacions on la demanada queda molt per sota de l’oferta
970. Aquest és el nombre total de places vacants a tota la regió central que encara han de trobar un alumne per iniciar o completar els seus estudis de formació professional. Un recull de dades que actualitza diàriament a la seva pàgina web el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. I és que després de fins a tres processos d’assignació de places durant els mesos d’estiu, l’administració pública planteja la possibilitat que els alumnes que hi estan interessats i que no hi han pogut accedir amb anterioritat, ho puguin fer directament assistint als centres en qüestió per formalitzar la inscripció i iniciar el curs al més aviat possible.
Ara mateix, segons les últimes dades que ha fet públic la consellera Ester Niubó, a tot Catalunya es van matricular un total de 71.242 alumnes. Una dada rellevant, sobretot tenint en compte que el total de persones amb assignació a l’inici del curs passat va ser de 61.573. Un augment en el volum de matriculats que representa un 13,58%. Totes aquestes dades, tenint en compte que es tracta de xifres que es van fer públiques el passat 12 de setembre, que en la gran majoria d’aquests cursos coincidia amb el primer dia de classe als graus.
Tot i aquest important augment d’alumnes que cada vegada opten de manera més decidida per continuar el seu itinerari educatiu mitjançant la formació professional, encara hi ha moltes especialitats que tenen bastants vacants. A tota la Catalunya Central, ara mateix encara hi ha un total de 597 places vacants en formació de grau mitjà, mentre que en grau superior, la quantitat total de places sense assignació arriba als 373.
Anoia i Bages, líders en oferta de grau mitjà
Quant a la formació professional de grau mitjà, les dues comarques on l’oferta supera amb escreix la demanda són el Bages i l’Anoia. A les aules dels diferents centres bagencs encara s’hi podrien incorporar un total de 176 alumnes, la gran majoria dels quals a la ciutat de Manresa, tot i que també en moltes altres poblacions com Navàs, Cardona, Sant Vicenç de Castellet o Artés. A l’Anoia, la xifra total arriba a les 158 places vacants, 121 de les quals corresponen a centres d’Igualada, tot i que també n’hi ha un petit reducte a les poblacions de Calaf i Piera.
En aquestes dues comarques, les especialitats de formació professional de grau mitjà que tenen més places encara per completar són les D’activitats comercials; Operacions de laboratori, amb fins a 23 places a cobrir a l’Institut Milà i Fontanals; Farmàcia i parafarmàcia, amb un total de 13 vacants a la Joviat, a Manresa; i la Gestió administrativa, que només a l’Institut Sant Ramon de Cardona genera un total de 26 places sense assignar. Algunes de les altres especialitats que han quedat més lluny d’assolir el ple total d’alumnes han estat les relacionades amb la natura, i lligades al sector primari i secundari: Tant el grau en Guia del Medi Ambient i de Lleure, que s’ofereix a l’Acadèmia Igualada i a la Joviat, com l’específic en Olis d’oliva i vins, a la Vedruna d’Artés, o el de Construcció, que s’imparteix a l’Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet.
A la resta de comarques de la regió central, les places sense assignació se situen al voltant de la cinquantena: 55 al Solsonès, 53 a l’Alt Urgell, 49 al Baix Llobregat nord, 47 a la Cerdanya, 38 al Berguedà i 21 al Moianès. En aquestes comarques, destaquen les especialitats com les d’Atenció a persones en situació de dependència, que representen la totalitat de vacants al Moianès, les de Cuina i gastronomia, que són gairebé la meitat del total a la Cerdanya, o la combinació de Guia en el Medi Natural i de Lleure i Sistemes microinformàtics i xarxes, que entre totes dues suposen tres quartes part del total al Solsonès.
El Bages, primer en grau superior
Pel que respecta a com queden desglossades les vacants de formació professional de grau superior entre les diferents comarques de la Catalunya Central, el Bages sobresurt molt per damunt de la resta. Concretament amb un total de 225 vacants, una mica més del 60% de les 373 que presenta la totalitat a la regió. Com també es podia observar en el cas de la formació de grau mitjà, el municipi que presenta més places sense assignar és Manresa, que podria assumir un total de 176 alumnes més a les seves aules.
A la ciutat hi ha quatre centres que encara tenen alguna especialitat amb places lliures, però la major part de l’oferta es concentra en tres grans instituts: El Guillem Catà, Lacetània i la Joviat. D’entre els estudis amb més places vacants destaca l’especialització en Caracterització i maquillatge professional, al Catà, on encara podrien accedir gairebé una trentena de nous alumnes. En aquest mateix centre, també destaquen les places lliures en Animació cultural i turística o de Mediació comunicativa, ambdues vorejant la vintena. A Lacetània, les dues grans especialitzacions que sobresurten per damunt de la resta són Manteniment electrònic i Programació de la producció en fabricació mecànica, també al voltant de la vintena. A la Joviat, en canvi, l’oferta es concentra en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i Documentació i administració sanitària.
A la resta de comarques de la Catalunya Central, el total de places sense assignar de formació professional de grau superior es reparteixen de la següent manera: 50 al Solsonès, 40 al Berguedà, 22 a l’Alt Urgell, 19 a l’Anoia i 17 al Baix Llobregat nord. A Solsona es troba l’especialització amb una major quantitat de places en oferta excloent els centres bagencs, Automatització i robòtica industrial, on encara poden entrar més d’una vintena d’alumnes. Els altres estudis amb una oferta sensiblement superior a la demanda prevista són Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, a la Seu d’Urgell, i Integració social i Ensenyament i animació socioesportiva, a Berga i Bagà respectivament.
Els centres amb més vacants
Al conjunt de la Catalunya Central, el centre que acumula més llocs encara sense assignació és l’Institut Guillem Catà, a Manresa. Aquest espai educatiu podria acollir a les seves instal·lacions fins a 104 alumnes més entre cicles de grau mitjà i grau superior. A aquest particular podi, l’acompanya un altre centre manresà, la Joviat, que té 89 vacants. El tercer graó del podi és per a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, que encara té sense assignar un total de 87 places.
Completen els cinc primers llocs l’Arrels II de Solsona, amb fins a 69 places en espera d’assignació. El cinquè és l’Institut Lacetània de Manresa, que a les seves instal·lacions encara hi podria acollir 55 nous estudiants de formació professional aquest curs.
