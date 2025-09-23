Estudis superiors
"Compassar la formació amb les necessitats dels sectors econòmics", la raó darrera les vacants dels cicles formatius
Educació assenyala que l'objectiu dels graus de formació professional no és que s'omplin, sinó adaptar-se als requisits socials
El procés de matrícula viva permet fer-ho a tots els estudiants interessats a cursar algun dels cicles amb places vacants
Fa tot just un parell de setmanes que la gran majoria de cicles de grau mitjà i superior van encetar el curs. Un nou any escolar que es presenta amb una xifra rècord pel que fa a matriculacions, un total de 71.242 a Catalunya, i que, per altra banda, rebaixa de manera significativa les places vacants en totes les especialitats que s'ofereixen, 897 a tota la regió central. Unes dades positives, però que encara podrien ser millor, malgrat que com assenyala el Departament d'Educació, "l’oferta d’FP ha d’anar compassada amb les necessitats dels sectors econòmics i socials del territori", sense que existeixi la necessitat d'omplir totes les places.
La voluntat del Departament és precisament dotar de teixit productiu tots els territoris, amb les seves particularitats. En aquest sentit, apunten des de la conselleria, "l’objectiu és aconseguir que el màxim percentatge d’alumnes de 4t d’ESO que vol cursar un cicle aconsegueixi plaça en alguna de les seves opcions", sobretot pel que fa a l'oferta de cicles de grau mitjà. Una circumstància que contribuiria a mitigar una de les principals problemàtiques del sistema educatiu català: l'abandonament escolar.
Un altre cas diferenciat seria el que té a veure amb les places vacants als cicles de grau superior, principalment perquè l’alumnat ja té 18 anys, ja disposa d’una titulació postobligatòria (un grau mitjà o batxillerat), i ja no s'agreujaria aquesta problemàtica. És per això, doncs, que el Departament aposta per mantenir aquests cicles que semblen oferir moltes més places de les demandades pels estudiants.
En una compareixença recent, la Consellera d'Educació Esther Niubó, es va exemplificar aquesta contraintuïtiva realitat amb un exemple present a la Catalunya Central: "La indústria extractiva la tenim concentrada a Súria i Cardona, i és el teixit econòmic i social qui demanda aquesta oferta. És cert que a vegades no s'acaben omplint tots aquests grups, però continuem fent l'esforç de garantir aquesta oferta al territori tot i ser conscients que la suma d'aquest conjunt de realitats al territori contribueix a fer créixer el nombre de places vacants".
Encara hi ha opcions d'incorporar-se a l'FP
Malgrat que el curs ja hagi iniciat, i precisament amb la intenció de no tallar les ales a més formació, el Departament ha posat en marxa un període de matrícula viva que permet a tot l'alumnat interessat a incorporar-se als cursos on encara hi ha alguna plaça vacant. Per fer-ho, només s'haurà de fer una visita al centre en qüestió i ells mateixos informaran l'alumnat de com reorganitzar-se per no perdre contingut de cap mòdul formatiu durant el període que no ha estat matriculat.
Aquesta és una realitat que poden viure molts alumnes que per diversos motius no han pogut prendre la decisió durant l'estiu. Segons el Departament, hi ha un fenomen que bloqueja part de les places de formació professional: la doble matrícula. Una circumstància derivada de la indecisió de molts alumnes entre cursar un grau mitjà o el batxillerat, o entre un grau superior i la universitat. En aquest sentit, calculen que 2 de cada 10 alumnes assignats a un grau mitjà, i 3 de cada 10 assignats a un grau superior, no s'hi acaben matriculant.
Una circumstància que obre les portes a molts estudiants, entre ells, tots aquells que, per exemple, per diversos motius han hagut de fer les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) aquest mes de setembre i que potser no han accedit al grau universitari que desitjaven, i opten per no renunciar a l'especialització en concret apostant per cicles de formació professional. Un col·lectiu que recau principalment als cicles de grau superior, ja que tant aviat permeten sortir al mercat laboral amb una certificació d'especialització molt vàlida, però que també poden actuar com a plataforma per saltar a un grau universitari que en complementi el procés de formació.
Una alternativa amb més pes cada any
Però si una cosa sembla certificar les xifres assolides enguany, és precisament que cada vegada hi ha una major quantitat d’estudiants que finalitzen l’ESO o el Batxillerat i que aposten per continuar la seva etapa de formació cursant cicles formatius. Segons dades del Departament d’Educació, el salt en matriculats respecte al curs passat ha estat significatiu: de 61.573 a 71.242. Un salt en xifres absolutes que representa un 13,58%. El fet que ara siguin els mateixos centres qui gestionen les admissions de nous alumnes a cadascuna de les especialitzacions, permet que les darreres places vacants es vagin omplint a poc a poc. En poc més d’una setmana, la quantitat d’espais buits a les aules de la Catalunya Central han passat de fregar el miler a no arribar a les 900.
Quant a la matriculació total d’alumnat, cal destacar les més de 2.000 primeres matriculacions que s’han registrat aquest any a la Catalunya Central, i els més de 1.000 que han entrat en el primer any d’un grau superior. Pel que fa als cicles de formació de grau mitjà a la regió central, destaca per sobre de la resta la matriculació a la Catalunya Central -terme que utilitzen per referir-se als centres del Bages, Solsonès, Berguedà, Moianès, Lluçanès i Osona- que ha assumit 1.009 matrícules. A l’Alt Urgell i la Cerdanya, el nombre se situa als 205 alumnes, mentre que al Baix Llobregat Nord són 302 i a l’Anoia la xifra frega el mig miler, 490.
L’oferta és més escassa en cicles de grau superior, però, així i tot, els registres que assoleix la regió són també destacables. La Catalunya Central s’enfila fins als 642 matriculats en un primer curs, al Baix Llobregat Nord la xifra se situa als 205 alumnes, mentre que a l’Anoia en suma 143. La Cerdanya i l’Alt Urgell són les demarcacions de l’àmbit de cobertura d’aquest diari que menys alumnes han registrat aquest any, sumant-ne un total de 76. Totes, dades a millorar si es pretén que l’Estat Espanyol deixi de ser un dels països de la UE amb menys estudiants a superar la segona etapa d’educació secundària acabada (cicles formatius de grau mitjà o batxillerat).
