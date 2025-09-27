Educació
Una imatge «diu» més que mil paraules
Un psicòleg i expert en riscs digitals alerta que compartir fotos dels fills a les xarxes no és un gest innocent i pot derivar en riscos per a la seguretat, la privadesa i el benestar emocional
Gabriela Barreiro
Compartir la foto del primer dia de col·legi, la de la disfressa de Carnaval o la del gol en un torneig infantil sembla un gest innocent, fins i tot entranyable. No obstant això, aquesta pràctica, coneguda com a sharenting, conté riscos que poques famílies perceben. Antonio Boubeta, psicòleg social i especialista en prevenció de riscos digitals, ho adverteix amb contundència: «No hem de banalitzar aquest fenomen. És molt més comú del que pensem i té implicacions molt serioses per a la seguretat i el benestar dels menors».
El terme sharenting sorgeix de la unió de share (compartir) i parenting (criança). No és un fet aïllat. Segons investigacions recents de la Universitat del País Basc, la Universitat Oberta de Catalunya i les dades del Ministeri de l’Interior, el 89% dels progenitors comparteixen imatges dels seus fills almenys una vegada al mes. «No parlem d’una cosa anecdòtica, sinó d’un costum consolidat que es dispara en dates assenyalades com a aniversari, vacances o Nadal», explica Boubeta. I adverteix que el problema va més enllà del que és privat: escoles, clubs esportius o associacions reprodueixen la mateixa dinàmica, pujant fotos d’excursions, partits o festivals sense una reflexió prèvia sobre l’abast que aquestes imatges poden tenir.
Cada publicació revela més informació de la que sembla: la geolocalització exacta del menor, les seves rutines, el col·legi on acudeix, fins i tot la matrícula del cotxe familiar. «Estem donant pistes molt valuoses. Una simple foto al parc oa la porta de l’escola pot explicar massa sobre on viuen, com és casa seva oa quina hora tenen activitats», explica l’expert.
És fàcil pensar que no hi ha problema si el perfil està configurat com a privat, però les dades qüestionen aquesta idea. Més de la meitat dels adolescents espanyols tenen el seu perfil en obert i, encara que no fos així, un menor d’entre 12 i 14 anys acumula entre 2.000 i 3.000 seguidors de mitjana. «¿Realment coneixem tots ells? El mite de la seguretat absoluta en xarxes s’esfondra quan analitzem com funcionen aquestes plataformes i la quantitat de contactes desconeguts que en formen part», assenyala Boubeta.
El sharenting no només exposa els nens en el present, també modela el comportament futur. En créixer veient com els seus pares comparteixen imatges constantment, els menors interioritzen aquesta conducta i la reprodueixen. Així s’incrementen els casos de sexting, ciberbullying i grooming. «Estem normalitzant un model de conducta de risc en línia. El que avui sembla una gràcia familiar demà es pot convertir en una pauta perillosa que multiplica la vulnerabilitat», adverteix.
L’impacte també s’estén a la salut psicològica. L’exposició constant alimenta una construcció de l’autoestima basada en la imatge i el reconeixement digital. Per a molts adolescents, ser invisible en xarxes equival a no ser ningú. El context de comparació permanent, la por de quedar-se fora i la dependència emocional dels likes generen majors nivells d’ansietat, depressió i fins i tot ideació suïcida. «Estem creant una societat narcisista on, si no ho puges, sembla que no ho vas viure. I això és demolidor en etapes tan fràgils com l’adolescència», reflexiona Boubeta.
La solució no passa només per tallers de prevenció o xerrades puntuals. «La clau és un canvi real de consciència col·lectiva», explica. «No podem delegar-ho tot en xerrades escolars si les mateixes famílies, centres educatius o clubs esportius segueixen pujant imatges de menors sense preguntar-se si de veritat és necessari», afegeix Boubeta. «No es tracta de marcar una casella en un formulari d’autorització, es tracta de comprendre l’abast del que significa exposar un menor a Internet», apunta el psicòleg.
Què fer, doncs? L’expert insisteix que la resposta passa per la prudència i el sentit comú. Evitar fotos amb uniformes escolars, matrícules de vehicles o llocs fàcilment identificables; desactivar la geolocalització a les publicacions; limitar l’audiència al cercle més íntim i, molt important, demanar l’opinió dels nens. «Estem parlant de drets de la infància i l’adolescència», recalca.
L’objectiu no és demonitzar la tecnologia ni prohibir compartir records, sinó aprendre a fer-ho amb criteri. «La pregunta hauria de ser sempre la mateixa: hi ha necessitat real de pujar aquesta foto?», resumeix Boubeta. I el missatge és clar: «Els nostres fills no necessiten aparadors digitals, necessiten adults que en garanteixin la privadesa i la seguretat en un entorn on l’exposició s’ha convertit en norma».
