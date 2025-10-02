Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
Saray Gómez explica les claus de l'estratègia del Departament en la inauguració del curs: "La importància del vincle amb l'estudiantat" i "la formació d'una ciutadania amb capacitat d'anàlisi i esperit crític"
Gairebé la meitat de l'alumnat d'infantil, primària i secundària de Manresa prové de famílies vulnerables. La proporció és tan alarmant que l’alcalde, Marc Aloy; la regidora de Governació i Drets Socials, Mariona Homs; i el regidor d’Acció Climàtica i Educació, Pol Huguet; han enviat a les conselleres d’Educació i Formació Professional (FP) i de Drets Socials i Inclusió. Esther Niubó i Mònica Martínez, respectivament, una carta reclamant solucions urgents.
La difusió de la missiva ha coincidit amb dos actes d'inici de curs: el primer, a la capital del Bages, planificat la setmana passada per l'Ajuntament; el segon, organitzat per a aquest matí pels Serveis territorials d'Educació i FP, a Artés. En les dues ocasions ha intervingut la directora d'aquest organisme a la Catalunya central, Saray Gómez. Tot i ser experta en inclusió, no s'ha referit als percentatges esgrimits pels responsables municipals en la carta a les conselleres. Si més no, explícitament.
Davant de docents, inspectores i equips directius d'escoles i instituts, ha exposat les bases de la seva estratègia -"la importància del vincle amb l'alumnat" i "la formació d'una ciutadania amb capacitat d'anàlisi i esperit crític"- i, sobretot, ha donat exemple. El seu exemple, en concret. Així, conscient de l'esforç que esmercen els seus col·legues en un context poc favorable i confiant que les seves paraules no transcendirien perquè les sessions s'han celebrat a porta tancada, ha compartit vivències de la seva infància i joventut sense edulcorar amb els assistents, molts dels quals han establert paral·lelismes amb les realitats d'infants i adolescents que ara mateix tenen a classe.
D'aquesta manera, els auditoris han descobert un cas de superació, que neix de la dificultat, però desemboca en l'èxit professional. La directora, nascuda a Terrassa fa 43 anys, va passar el primer tram de la infància a Sevilla. Fins als 6 no es va instal·lar a Manresa, la ciutat que sent “com a pròpia”. Mentre estava inaugurant el curs a Manresa, Gómez va confessar que la seva arribada a l’escola va ser un motiu d'"inseguretat” per “la sensació de ser diferent”.
Per començar, “ni tan sols entenia el català”. Igualment, veia que potser la seva família no era tan convencional com altres. Ella manté a la memòria la imatge del passadís estret que conduïa al pati de la seva escola, el Pare Algué. La remuntada anímica va començar gràcies a la perícia i la tendresa de la seva mestra, Dolores Flores, la primera a ajudar-la a entendre que formava part del grup, com la resta de companys.
Allò que ara rep denominacions tècniques com “integració” o “inclusió” es va materialitzar llavors amb l’aprenentatge compartit, l’amistat amb naturalitat, partits d’handbol, concursos de poesia i moltes rialles. La mirada d’aquella alumna, que ja tenia de mestra Carme Algué, durant "la gran nevada" era similar a la sorpresa que manifesten estudiants acabats de desembarcar a qualsevol centre de les comarques interiors. No ho ha subratllat la directora dels Serveis territorials; ho han comprès aquells que l'han escoltat, alguns d'ells emocionats, com Pol Huguet o el mateix Marc Aloy a Manresa, o el filòsof Francesc Torralba a Artés.
Per a Gómez, les aules es van convertir “en el lloc més màgic del món”. Abans que el viatge de final de curs a vuitè de l’Educació General Bàsica (EGB), o sigui, l’actual segon de secundària, tanqués aquella etapa, la Saray adolescent va començar “a omplir llibretes amb dedicatòries de companyes i companys”. Ella fins i tot va demanar que “el mestre més seriós”, Josep Fàbrega, li escrigués algunes línies. El docent, retirat de les aules, però en actiu com a poeta, lamentava en una entrevista recent a Regió7 la mentalitat de "funcionaris" dels seus col·legues del present.
Sigui com sigui, la directora ha seguit en l'obertura del curs estirant el fil de la memòria. Quan va ingressar a l’Institut Lluís de Peguera es va trobar més professors inspiradors. “Una paraula, un gest, una mirada... transmeten tanta confiança que poden canviar una vida sencera”, ha confessat amb la convicció de qui ho ha experimentat en primera persona. “Això és exactament el que us vull dir: malgrat les dificultats diàries, el vostre alumnat us recordarà amb el mateix afecte i gratitud amb què ho estic fent jo ara, retrospectivament”, ha recalcat abans de rematar: “Si us plau, intenteu que aquest curs, per al vostre estudiantat, sigui també inoblidable".
