Adeu al futbol: la IA recomana que apuntis el teu fill a aquesta extraescolar
La intel·ligència artificial explica per què hauries de tenir en compte altres opcions abans de decidir quina activitat realitzarà el menor després de l'escola
Luis Miguel Mora
A la majoria dels nens els agrada jugar a futbol, per seguir les passes dels seus ídols o, si no, volen practicar bàsquet. Gairebé tots els nens prefereixen tenir algun esport com a activitat extraescolar en aquesta tornada a l’escola. Tanmateix, la Intel·ligència Artificial suggereix que consideris altres opcions abans de decidir què fer amb ells en acabar la jornada escolar, perquè n’hi ha moltes que són més beneficioses per al desenvolupament integral dels teus fills.
La pregunta eterna de la majoria de pares ara que s’han reprès les classes és saber què fer amb els fills quan acaba la jornada escolar. Quan sona el timbre de l’escola i els nens surten per la porta amb una cara una mica cansada, és el torn dels pares i dels avis per portar-los a altres activitats que fomentin el seu desenvolupament. Aquestes són les conegudes com a extraescolars, aquell ampli catàleg d’opcions dissenyades per enriquir l’aprenentatge i l’entreteniment dels més petits.
Sovint hi ha tantes opcions que no sabem quina triar. Els apuntem a futbol, perquè hi van els seus amics; a classes d’anglès, perquè aprenguin un altre idioma; o a tennis amb l’esperança que siguin com en Carlos Alcaraz... La varietat és tan àmplia com els interessos del nen. Tanmateix, la intel·ligència artificial ha assenyalat una activitat com la més adequada per a ells perquè “té beneficis que duren tota la vida”.
La música és l’extraescolar més completa per al teu fill
Encara que sigui una desconeguda per a algunes persones, o molts pares no la tinguin entre les preferides per als seus fills, els especialistes destaquen que la pràctica musical reforça la memòria, la creativitat i la disciplina d’una manera única en comparació amb altres activitats.
La música millora la concentració, la memòria i la creativitat, alhora que fomenta l’expressió emocional. A més, exigeix constància i disciplina, qualitats que acompanyen el nen per sempre.
Aprendre a tocar un instrument, ja sigui el piano, la guitarra, la trompeta o la percussió, genera autoestima, paciència i sensibilitat artística, factors que repercuteixen directament en el seu rendiment escolar i en el seu benestar personal. Aquesta pràctica és de les més completes perquè agilitza la memòria, la capacitat d’improvisació, el desenvolupament motor i la independència de les parts del cos.
La música també es pot considerar com un esport d’equip, ja que el teu fill tocarà amb bandes, reforçant el sentit de col·laboració i millorant les habilitats socials, creant vincles significatius amb altres músics i fomentant el respecte per l’esforç col·lectiu.
Altres extraescolars recomanades
Encara que la música encapçali la llista, hi ha altres activitats extraescolars amb grans beneficis que convé tenir en compte:
- Música: la més completa per a la ment i les emocions.
- Natació: enforteix la coordinació, la força i la resistència, sense impacte negatiu a les articulacions, i proporciona seguretat a l’aigua.
- Arts marcials: treballen cos i ment alhora, aportant disciplina, autocontrol i seguretat personal.
- Esports d’equip (futbol, bàsquet, etc.): fomenten la socialització, la cooperació i milloren la resistència física.
- Robòtica o programació infantil: és una activitat que cada vegada més pares trien perquè desperta la lògica, el pensament crític i la creativitat, preparant els nens per a un futur tecnològic.
Tot i que els pares només puguin escollir una o dues activitats extraescolars, la música és la que més beneficis aporta en conjunt. Tanmateix, el més important és que els nens gaudeixin i se sentin motivats. Per això, gràcies a aquesta recomanació, ja saps què fer amb els teus fills quan acabin l’escola.
