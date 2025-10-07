El 40% de mestres es veuen incapaços d’atendre alumnes amb necessitat especial
Segons l’informe TALIS 2024, el 57% de docents de secundària a Espanya creuen adequada la seva formació inicial, 20 punts per sota de la mitjana de l’OCDE. Un 29% manifesta treballar en aules amb un entorn disruptiu.
Helena López
Els resultats de l’informe espanyol de l’Estudi Internacional de l’Ensenyament i de l’Aprenentatge 2024 (TALIS, per les seves sigles en inglés) es van fer públics ahir. L’informe realitzat per l’OCDE en què participen 55 països posa sobre la taula algunes dades que conviden a l’optimisme. Assegura que el clima en els centres educatius espanyols és positiu: el 90% del professorat afirma que la relació amb l’equip directiu és bona (davant el 86% de l’OCDE-27); tot i que només el 65% considera que les famílies valoren positivament la seva feina, en línia amb la mitjana de l’OCDE [el divorci entre la societat i el seu professorat no és patrimoni exclusiu d’Espanya].
En canvi –una altra vegada una dada positiva–, respecte a la seva relació amb l’alumnat, el 94% dels docents percep que les seves relacions són positives. Això malgrat que el 29% del professorat de l’ESO declara perdre molt temps a classe a causa d’interrupcions de l’alumnat, 10 punts per sobre de la mitjana de la UE (19%). Així, un 29% de docents de secundària percep a les aules un ambient sorollós o desordenat. Aquestes xifres situen Espanya per sobre de la mitjana de l’OCDE i de la UE (21% en els dos casos), indicant que els docents espanyols enfronten un entorn d’aula més disruptiu que la mitjana mundial.
Les dues dades més preocupants que aporta l’informe són, d’una banda, que només el 57% dels docents de secundària consideren adequada la seva formació inicial, molt per sota de l’OCDE (77%), un dels temes que ha marcat el debat educatiu en els últims anys, després del daltabaix a PISA.
I de l’altra, en el context actual, amb aules cada dia més diverses, l’informe apunta que el professorat espanyol d’ESO es percep menys preparat que la mitjana internacional per abordar la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Quatre de cada 10 docents de secundària no es perceben competents per compartir docència amb altres professionals; sis de cada 10 no es consideren eficaços per implicar les famílies de l’alumnat amb necessitats educatives especials, i tres de cada quatre consideren que tindrien dificultats per informar sobre les polítiques d’inclusió educativa. En aquest mateix sentit, un 40% del professorat de secundària a Espanya declara sentir estrès a l’atendre alumnat amb necessitats especials.
Pocs volen deixar les classes
Malgrat això –una altra vegada una dada optimista–, només el 19% dels docents de secundària a Espanya planegen deixar la professió, bastant per sota del 27% de l’OCDE-27 i 24% de la UE-22. Els docents menors de 30 anys mostren una intenció d’abandonament mínima: un 4% a secundària i un 1% a primària, percentatges molt inferiors a les mitjanes internacionals (20% OCDE-27 i 15% UE-22).
Aquesta baixa intenció d’abandonament casa també amb l’increment del nombre de docents procedents d’altres sectors professionals. Malgrat tot, la docència continua sent una professió refugi, i cada dia més. En el conjunt dels països participants a TALIS, el professorat amb experiència laboral prèvia –que ha treballat entre 6 i 20 anys en feines no docents abans– se situa en un 24,1% a l’ESO el 2024, mentre a Espanya el percentatge ascendeix al 32,7%, cosa que suposa un increment de 4,8 punts percentuals respecte a l’any 2018.
Continuant amb les xifres que conviden a l’optimisme, segons l’última edició de TALIS, en la qual han participat 507 centres espanyols de secundària i 506 de primària, el professorat espanyol disfruta d’un alt grau d’autonomia en decisions directament vinculades a la instrucció a l’aula, com la selecció de materials o eines digitals, tot i que –sempre hi ha un però– la seva participació és més limitada en decisions que afecten el currículum o l’oferta de cursos del centre. Així, el 89% del professorat d’ESO elegeix els materials d’aprenentatge, superant en 12 punts la mitjana de l’OCDE, però només el 25% dels docents de secundària participa en "la determinació del currículum", per sota del 47% de l’OCDE.
A secundària, el professorat espanyol declara tenir autonomia "substancial" o "plena" en els diferents aspectes de la planificació i ensenyament amb els següents percentatges: 73% per implementar el currículum de manera flexible (75% de mitjana en l’OCDE), 74% per triar activitats d’avaluació (davant el 78%), 61% per seleccionar objectius d’aprenentatge (71%) i 96% per dissenyar i preparar classes (davant el 93%).
En un altre ordre de coses, dins del context europeu, Espanya és dels països on les metodologies actives d’aprenentatge tenen més implantació per a les dues etapes educatives, un altre dels aspectes que han marcat el debat educatiu recent i alimentat l’enquistat conflicte entre profesaures i pedabobos. La meitat del professorat espanyol de primària i secundària fa servir tasques sense solució evident i "dissenyades per promoure l’esperit crític de l’alumnat". A més, 4 de cada 10 fa servir la metodologia per projectes.
