El servei de menjador escolar a Catalunya, a examen: aprovat pels pèls
Un 33,5% dels estudiants considera que el menjar és bo, però gairebé el 60% denuncia càstigs si no s'acaba el plat
ACN
El servei de menjador escolar a Catalunya aprova pels pèls, segons una enquesta de l'ONG Educo feta a 1.600 adolescents d'entre 12 i 16 anys. La nota mitjana que ha rebut és d'un 2,9 sobre 5, i només un 33,5% dels estudiants ha considerat que el menjar és bo o molt bo. Tot i que la majoria ha admès que el dinar és saludable, ha criticat aspectes com el gust (42,2%), la temperatura (37,2%) o les racions insuficients (28,8%). L'alumnat ha valorat positivament poder jugar amb els amics en aquest espai, però el 57,9% ha dit que rep càstigs si no s'acaba el plat. Educo ha reclamat que aquest servei sigui universal i educatiu i ha exigit al Govern que apliqui la resolució aprovada al Parlament per garantir-ne la gratuïtat en totes les etapes.
L’informe Menjar a l'escola: alimentació, educació i equitat elaborat per Educo i basat en l’enquesta a adolescents d’arreu de l’Estat, ha mostrat que el menjador escolar continua sent una peça clau del dia a dia educatiu, però amb deficiències rellevants.
A Catalunya, els nois i noies enquestats han puntuat aquest servei amb un 2,9 sobre 5, una nota baixa tenint en compte el temps que hi passen i la seva importància per a l’alimentació i la convivència.
"És preocupant que, després de més de mil àpats durant la primària, el menjador no rebi una valoració més positiva", ha advertit Guiomar Todó, directora general adjunta d’Educo que ha considerat que hi ha "un ampli marge de millora".
Tot i que el 84,9% dels adolescents ha considerat que el menjar és saludable i el 79,9% ha dit que el veu variat, només un de cada tres (33,5%) l'ha qualificat de bo o molt bo. En canvi, un 35,2% ha considerat que és dolent o molt dolent, i un 31,3% ha valorat que és acceptable.
D'acord amb l'enquesta, les principals queixes dels alumnes fan referència al gust del menjar (42,2%), la temperatura inadequada (37,2%) i les racions insuficients (28,8%).
Una de les reclamacions més compartides és que el menjar sigui cuinat al mateix centre.
Normes estrictes i càstigs: el 57,9% es queda sense pati
Més enllà del menjar, els enquestats han assenyalat que el clima de convivència és un altre aspecte que genera malestar. El 57,9% dels estudiants ha assegurat que es queda sense pati si no menja prou, i un 26,6% ha dit que ha de menjar ràpidament. Només un 4,3% ha afirmat que al seu menjador no hi ha cap mena de càstig si no es compleixen les normes.
Tot i això, la gran majoria (91%) ha valorat molt positivament la possibilitat de passar temps amb els amics i amigues. En aquest sentit, els enquestats han reclamat més temps de joc lliure (57,9%) i la possibilitat de triar amb qui jugar (53,2%).
El paper del monitoratge, clau però millorable
El 50,2% dels nois i noies ha destacat la tasca dels monitors i monitores com a essencial per sentir-se millor en aquest espai. Tot i reconèixer la complexitat de gestionar àpats, convivència i conflictes, han demanat un tracte més proper, basat en el respecte i el diàleg.
Menjador universal i gratuït
L’enquesta també ha revelat desigualtats en l’accés: el 56,7% dels adolescents diu conèixer infants que no poden fer ús del menjador escolar per motius econòmics. I un 17,2% ha assegurat sentir-se sol o exclòs en aquest espai.
A més, el 57,1% ha indicat que mai se li ha demanat l’opinió sobre el funcionament del menjador, tot i que el 62,7% ha valorat que els estudiants haurien de ser escoltats.
Educo ha insistit que cal avançar cap a un model on la veu de la infància sigui tinguda en compte i el menjador deixi de ser vist com un servei complementari. En aquesta línia, l'ONG ha reclamat que es compleixi la resolució aprovada el passat 9 d’octubre al Parlament, que insta el Govern a garantir la gratuïtat del menjador escolar a totes les etapes educatives a partir del curs vinent.
D'acord amb l'estimació d'Educo, la inversió necessària per cobrir l'espai menjador anualment per a tot l'alumnat d'infantil, primària, secundària i educació especial seria d'almenys 6.196 milions d'euros. A Catalunya correspondrien 1.333 milions d’euros per curs.
L’ONG també ha plantejat la necessitat d’un “Espai Menjador 5 Estrelles”, saludable, sostenible, educatiu i amb infraestructures adequades.
Alhora, ha demanat que el Departament d’Educació inclogui l’espai menjador dins el projecte educatiu dels centres, millori la formació del personal de menjador, impulsi indicadors per avaluar el compliment de les normatives sobre alimentació saludable i convivència i reforci la implantació de la figura COCOBE als centres educatius tenint en compte també el que passa a les hores de menjador.
