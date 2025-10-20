Membre del Grup d’Investigació de Tecnologia Educativa de la Universitat de Múrcia | María del Mar Sánchez
María del Mar Sánchez: «Els joves no volen prohibicions, sinó saber què fer davant els trols»
Membre del Grup d’Investigació de Tecnologia Educativa de la Universitat de Múrcia, aquesta professora diu que la IA ens posa entre l’espasa i la paret, i mostra que hi ha coses per canviar
Helena López
Com valora la relació entre tecnologia i escola a Espanya?
Hi ha molta diversitat. Hi ha centres on la tecnologia és una mica residual i d’altres que sí que han fet pràctiques interessants. I després estan les escoles que el que han fet és posar el llibre de text en un portàtil. Entre que hi ha famílies que han hagut de comprar un portàtil per després pagar una llicència de llibre i veuen que els nens fan el mateix que amb els llibres i la por d’alguns col·lectius que parlen del possible mal de la tecnologia, s’ha generat el còctel per dir que la tecnologia és dolenta. Però tan negatiu era que assumíssim que per posar una pissarra digital s’aprendria, com ara dir que amb treure-la n’hi ha prou.
La qüestió és què fem amb aquesta pissarra, suposo.
El problema és que mai ens hem preguntat què s’estava fent amb aquesta pissarra digital, si únicament s’utilitzava per a powerpoints i vídeos o si bé s’estava aprofitant per dissenyar recursos, programar. La tecnologia ha de contribuir a ensenyar d’una altra manera.
De quina manera?
Ensenyar a dissenyar recursos, que no només sigui buscar informació i copiar-la a la llibreta, sinó que creïn i aprenguin a comunicar-se. Aquí hi ha un munt de coses, el mateix sistema d’inspecció, la formació, si donem temps als docents perquè facin aquest canvi. És difícil perquè fa anys que treballes amb una editorial, d’una determinada manera, i et diuen que cal incorporar la tecnologia. Per això és un error didàctic, no de l’eina.
La IA suposa fer encara un pas més enllà.
El que ara està en voga és la IA generativa, com ChatGPT, que posa en evidència que hi ha alguns treballs, i alguns deures, que no podem demanar. ¡Però és que tampoc els hauríem d’haver demanat abans! Ara és evident, perquè el plagi no es pot detectar. El treball és la conversa que va tenir aquest estudiant amb la IA. El principal problema és que no s’ajuda els docents a entendre com funciona la IA. Això s’ha incorporat en el sistema educatiu amb la LOMLOE.
Veu el moment actual per repensar el sistema?
Aquestes eines d’IA et posen entre l’espasa i la paret. Mostren que hi ha coses que hem d’actualitzar. I això no significa que no s’hagi de llegir, escriure o tenir classes magistrals. Però cal incorporar un altre tipus de coses, perquè el món canvia i a l’escola li costa una miqueta més.
Hi ha debat sobre l’edat en la qual és oportú introduir la tecnologia a l’aula. ¿Què en pensa?
La llei educativa ens diu que la competència digital s’ha de treballar des de l’educació infantil. En educació cal posar una mica d’ordre i fugir d’aquests discursos tan apocalíptics. Perquè els riscos hi són, però just per això l’escola ha d’educar en tecnologia; perquè hi ha nens i nenes per a qui l’escola és l’únic lloc on podran aprendre.
A què es refereix?
S’oblida com s’ha educat fins ara, com s’ha introduït, què s’ha fet amb aquestes pissarra digital. La innovació de vegades no està en l’eina, sinó en la conducció, que diverses escoles del barri facin un projecte conjunt. A involucrar més les famílies.
I els mateixos joves?
Sí! En els grups d’experts no solen estar les veus dels joves. No se’ls pregunta. Ells són els primers que et demanen ajuda i que et diuen: "Jo no vull que m’ho prohibeixis, vull que m’ajudis a saber què fer quan m’assetgen, quan m’entra un trol, què faig si dubto sobre un cas de bullying, com puc resoldre-ho». Estem oblidant una mica com ensenyar-los a viure en un món digital.
