La UVic-UCC i el Consorci Hospitalari posen en marxa una clínica odontològica oberta al públic

L'espai està ubicat a la Santa Creu i disposa de 4 box dentals, un d'ells orientat a tractaments quirúrgics complexos

Una imatge de la clínica odontològica de la UVic-UCC

Una imatge de la clínica odontològica de la UVic-UCC / ACN

ACN

Vic

Vic acaba d'obrir la Clínica Odontològica Universitària, un espai obert a tota la ciutadania ubicat a la planta baixa de l'Hospital Universitari de la Santa Creu. Es tracta d'un projecte conjunt entre el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i la Fundació Hospital de la Santa Creu i la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

En un comunicat, el CHV destaca que el nou equipament ofereix serveis assistencials odontològics privats amb un model centrat en "la qualitat, la innovació i una atenció integrada i personalitzada".

La clínica, amb 4 box dentals, ofereix les especialitats d'odontologia conservadora i mínimament invasiva, odontopediatria, endodòncia, periodòncia i ortodòncia, així com servei d'implantologia, cirurgia oral i maxil·lofacial.

