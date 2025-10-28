La UVic-UCC i el Consorci Hospitalari posen en marxa una clínica odontològica oberta al públic
L'espai està ubicat a la Santa Creu i disposa de 4 box dentals, un d'ells orientat a tractaments quirúrgics complexos
ACN
Vic
Vic acaba d'obrir la Clínica Odontològica Universitària, un espai obert a tota la ciutadania ubicat a la planta baixa de l'Hospital Universitari de la Santa Creu. Es tracta d'un projecte conjunt entre el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i la Fundació Hospital de la Santa Creu i la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.
En un comunicat, el CHV destaca que el nou equipament ofereix serveis assistencials odontològics privats amb un model centrat en "la qualitat, la innovació i una atenció integrada i personalitzada".
La clínica, amb 4 box dentals, ofereix les especialitats d'odontologia conservadora i mínimament invasiva, odontopediatria, endodòncia, periodòncia i ortodòncia, així com servei d'implantologia, cirurgia oral i maxil·lofacial.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició