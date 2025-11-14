Quins són els millors jocs per als nadons en els primers mesos de vida?
Núria Valdés
Moltes famílies es pregunten com poden «distreure» o estimular els seus nadons. La resposta comença per entendre què necessiten realment en aquesta etapa primerenca.
En el primer any de vida, el més important per al nadó és el contacte físic, l’afecte i la presència de les persones de referència (mare, pare o tutor/a legal). Les activitats del dia a dia giren al voltant de cobrir les seves necessitats bàsiques:
- Descans: entre 13 i 19 hores al dia.
- Alimentació: amb lactància materna o biberó, i més endavant la introducció d’aliments.
- Higiene: canvi de bolquer, habitualment unes 5 vegades al dia.
Cada nadó és únic i evoluciona al seu ritme. Alguns són més sociables, d’altres més actius... És important no comparar-los. Tots els nadons sans acabaran assolint les fites del desenvolupament: agafar objectes, girar-se, riure...
Per compartir amb el nadó
Un cop enteses les seves necessitats, podem oferir propostes de joc que afavoreixin el vincle i el desenvolupament:
Jocs de falda – Afavoreixen el vincle afectiu
Els nadons necessiten estar en braços. Des d’aquesta posició, podem fer jocs senzills que els ajudin a sentir-se segurs i a descobrir el món:
- El joc del ralet, arri tatanet, el joc dels dits, la barqueta...
- També podem aprofitar per mostrar-los el moviment de les fulles, el vent, etc.
Jocs amb música – Estimulen l’escolta i l’atenció
Podem cantar-los cançons mirant-los i tocant-los suaument. Les cançons infantils o de falda, amb ritmes suaus, són ideals. També podem cantar cançons que ens agraden: si gaudim cantant, connectarem millor. A més de cantar, podem posar música suau i oferir instruments senzills com sonalls, picarols o maraques.
Jocs amb el cos – Ajuden a conèixer el propi cos
Els massatges són una bona manera de crear consciència corporal. Han de ser curts al principi, i sempre cal avisar el nadó abans de començar. Si no li agrada, ho deixem per un altre moment.
- Podem fer massatges a les cames, braços, panxa, cara i esquena.
- També podem utilitzar teles suaus o plomes per estimular el tacte.
Jocs de moviment – Afavoreixen el desenvolupament físic
A partir d’un mes i mig, podem posar el nadó a terra (sobre una superfície segura) per fomentar el moviment lliure. Això l’ajuda a descobrir les mans, els peus i a intentar girar-se.
- Podem oferir pilotes de roba o vímet per incentivar el moviment.
Jocs sensorials – Estimulen els cinc sentits
Els nadons exploren el món amb la boca i les mans. Els materials han de ser naturals, lleugers i fàcils de manipular:
- Fusta (dura), metall (fred), roba (flexible)...
- Objectes quotidians com culleres de fusta o metall, ous de fusta, pals, cadenes, mocadors tipus Pickler.
- Materials que puguin fer soroll entre si per descobrir la relació causa-efecte.
És una etapa de molta presència, contacte amb el terra i exploració amb materials naturals. Acompanyar el nadó amb calma i respecte és clau per al seu desenvolupament.
