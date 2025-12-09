Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El motiu pel qual mai no has de dir al teu fill “no t’enfadis per aquesta ximpleria”, segons el psicòleg Rafa Guerrero

L’expert recomana que els pares estiguin presents i acompanyin emocionalment els infants des dels primers anys

L'educació emocional d'un infant és clau per al seu futur

L'educació emocional d'un infant és clau per al seu futur / Freepik

El psicòleg Rafa Guerrero publica de manera periòdica consells a TikTok sobre criança i educació dels nens. En aquesta ocasió, l’expert ha posat sobre la taula la importància de l’aferrament en la infància.

Guerrero descriu quatre estils d’aferrament —segur, evitatiu, ansiós-ambivalent i desorientat— i adverteix dels seus efectes a llarg termini en el desenvolupament emocional dels més petits.

Els estils d’aferrament

Aferrament segur

En el cas de l’aferrament segur, Guerrero explica que els pares han d’estar presents, connectar amb l’infant, sintonitzar amb ell i “donar respostes adequades i respectuoses a les seves necessitats”.

Cada cop que el nen experimenta una emoció, com la por o la ràbia, se la valida, se l’ajuda i se l’acompanya en aquest procés emocional.

Aquesta forma d’aferrament, subratlla, facilita que el nen creixi amb la confiança i la seguretat necessàries per a la vida. “Si mare i pare som responsius amb els nostres fills, serem capaços de generar aquesta confiança i aquesta seguretat que tots necessitem en aquesta vida”, assegura.

Aferrament evitatiu

En canvi, l’aferrament evitatiu es manifesta quan els pares eviten la dimensió emocional: no connecten amb els fills ni validen les seves emocions, i fins i tot arriben a desqualificar-les amb frases com “no ploris” o “no t’enfadis per aquesta ximpleria”. Això impedeix que el nen aprengui a identificar i gestionar els seus sentiments.

Aferrament ansiós-ambivalent

L’aferrament ansiós-ambivalent apareix quan la resposta dels pares és imprevisible: algunes vegades atents, altres absents. Aquesta inconsistència genera en el nen inseguretat, ansietat, inquietud i dificultats per controlar les emocions.

Aferrament desorientat

Finalment, l’aferrament desorientat és, segons Guerrero, el més perjudicial. En aquests casos, els nens creixen sense un referent emocional estable, en entorns possiblement traumàtics, amb alt nivell d’estrès o fins i tot maltractament, cosa que pot afectar greument la seva salut mental futura.

Pot ser degut al fet que els pares també arrosseguen experiències traumàtiques no resoltes.

Amb el seu missatge a TikTok, Rafa Guerrero vol transmetre que la manera com ens relacionem des dels primers mesos de vida no és només una qüestió educativa, sinó la base del benestar psicològic i de l’estabilitat emocional al llarg de tota la vida.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
  3. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  4. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  5. Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
  6. Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
  7. Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
  8. Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer

Un 15% dels metges del servei hospitalari i la primària de la Fundació Althaia de Manresa s'afegeixen a la vaga

Un 15% dels metges del servei hospitalari i la primària de la Fundació Althaia de Manresa s'afegeixen a la vaga

Caviarioli, d'Esparreguera, obté el premi Casa Gourmet d'Innovació tecnològica per les seves esferificacions

Caviarioli, d'Esparreguera, obté el premi Casa Gourmet d'Innovació tecnològica per les seves esferificacions

Primer dia de vaga de metges: el sindicat majoritari xifra en un 45% el seguiment, mentre que Salut el situa en el 7%

Primer dia de vaga de metges: el sindicat majoritari xifra en un 45% el seguiment, mentre que Salut el situa en el 7%

El motiu pel qual mai no has de dir al teu fill “no t’enfadis per aquesta ximpleria”, segons el psicòleg Rafa Guerrero

El motiu pel qual mai no has de dir al teu fill “no t’enfadis per aquesta ximpleria”, segons el psicòleg Rafa Guerrero

Necrològiques del 10 de desembre del 2025

Necrològiques del 10 de desembre del 2025

Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: "El pubillatge és una sort i una oportunitat per conèixer i aprendre"

Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: "El pubillatge és una sort i una oportunitat per conèixer i aprendre"

L’advocat Ignacio de la Calzada: "Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error"

L’advocat Ignacio de la Calzada: "Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error"

Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi

Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
Tracking Pixel Contents