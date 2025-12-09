El motiu pel qual mai no has de dir al teu fill “no t’enfadis per aquesta ximpleria”, segons el psicòleg Rafa Guerrero
L’expert recomana que els pares estiguin presents i acompanyin emocionalment els infants des dels primers anys
El psicòleg Rafa Guerrero publica de manera periòdica consells a TikTok sobre criança i educació dels nens. En aquesta ocasió, l’expert ha posat sobre la taula la importància de l’aferrament en la infància.
Guerrero descriu quatre estils d’aferrament —segur, evitatiu, ansiós-ambivalent i desorientat— i adverteix dels seus efectes a llarg termini en el desenvolupament emocional dels més petits.
Els estils d’aferrament
Aferrament segur
En el cas de l’aferrament segur, Guerrero explica que els pares han d’estar presents, connectar amb l’infant, sintonitzar amb ell i “donar respostes adequades i respectuoses a les seves necessitats”.
Cada cop que el nen experimenta una emoció, com la por o la ràbia, se la valida, se l’ajuda i se l’acompanya en aquest procés emocional.
Aquesta forma d’aferrament, subratlla, facilita que el nen creixi amb la confiança i la seguretat necessàries per a la vida. “Si mare i pare som responsius amb els nostres fills, serem capaços de generar aquesta confiança i aquesta seguretat que tots necessitem en aquesta vida”, assegura.
Aferrament evitatiu
En canvi, l’aferrament evitatiu es manifesta quan els pares eviten la dimensió emocional: no connecten amb els fills ni validen les seves emocions, i fins i tot arriben a desqualificar-les amb frases com “no ploris” o “no t’enfadis per aquesta ximpleria”. Això impedeix que el nen aprengui a identificar i gestionar els seus sentiments.
Aferrament ansiós-ambivalent
L’aferrament ansiós-ambivalent apareix quan la resposta dels pares és imprevisible: algunes vegades atents, altres absents. Aquesta inconsistència genera en el nen inseguretat, ansietat, inquietud i dificultats per controlar les emocions.
Aferrament desorientat
Finalment, l’aferrament desorientat és, segons Guerrero, el més perjudicial. En aquests casos, els nens creixen sense un referent emocional estable, en entorns possiblement traumàtics, amb alt nivell d’estrès o fins i tot maltractament, cosa que pot afectar greument la seva salut mental futura.
Pot ser degut al fet que els pares també arrosseguen experiències traumàtiques no resoltes.
Amb el seu missatge a TikTok, Rafa Guerrero vol transmetre que la manera com ens relacionem des dels primers mesos de vida no és només una qüestió educativa, sinó la base del benestar psicològic i de l’estabilitat emocional al llarg de tota la vida.
