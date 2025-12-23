Catalunya aprova la fusió de les ciències al batxillerat
Helena López
Barcelona
Ja és oficial. Malgrat les intenses mobilitzacions per part de docents i de nombroses institucions i societats científiques, els canvis en el currículum del batxillerat que entraran en vigor el setembre del 2026 seran els que es van presentar a l’abril.
El curs vinent es materialitzarà l’anunciada fusió de les ciències a primer. En la modalitat de Ciències i Tecnologia s’eliminen les matèries separades de Biologia 1, Geologia 1, Física 1 i Química 1. En lloc seu es creen les matèries de Biologia, Geologia i Ciències Ambientals (en una sola assignatura), d’una banda, i Física i Química, de l’altra, que passaran a tenir quatre hores setmanals cada una.
