Portes obertes a les escoles: tot el que has de saber per escollir centre a la Catalunya central
Arriba el moment decisiu per les famílies, que poden conèixer de prop els projectes educatius del territori
Com cada any per aquestes dates, els centres educatius del territori es preparen per a un dels moments clau del curs: la preinscripció escolar. Per facilitar aquest tràmit i ajudar les famílies a escollir el centre més adequat per als seus fills i filles, es posen en marxa campanyes informatives que inclouen xerrades, materials digitals i jornades de portes obertes a escoles i instituts.
Aquestes setmanes són especialment intenses per a moltes famílies, especialment les que tenen infants que començaran I3 o joves que faran el salt a primer d’ESO. En aquest cas, viuen dies de visites, preguntes i comparacions coincidint amb la celebració de les jornades de portes obertes als centres educatius d’arreu del territori.
Les campanyes per a la preinscripció als centres educatius, que ja han començat a desplegar-se a través de les xarxes socials, els webs municipals i els canals informatius dels centres, tenen com a objectiu principal explicar el procés de preinscripció, quins són els terminis i quins criteris de baremació s’apliquen. També es vol donar a conèixer l’oferta educativa existent, tant en educació infantil i primària com en secundària obligatòria.
Durant les jornades de portes obertes, que alguns centres ja estan duent terme des d’aquest mes de gener, les famílies poden visitar les instal·lacions, conèixer l’equip docent i directiu, i informar-se de primera mà sobre els projectes pedagògics, els serveis complementaris, com el menjador o l’acollida matinal, i les activitats extraescolars.
Per a les famílies d’I3, la decisió sovint ve marcada per la proximitat al domicili, la conciliació familiar i els serveis que ofereix el centre. En canvi, en el cas del pas a primer d’ESO, entren en joc altres factors: l’oferta d’optatives, els projectes d’innovació pedagògica, l’acompanyament en l’etapa adolescent o la continuïtat amb l’escola d’origen.
Campanya informativa
En el cas de la capital del Bages, l’Ajuntament de Manresa ja ha dut a terme aquestes dues darreres setmanes reunions informatives a les diferents zones sobre la preinscripció escolar per al curs 2026-27, per a l’alumnat nascut el 2023 i que cursarà I3. També s’han iniciat les jornades de portes obertes als centres de primària i secundària i el dimarts 24 de febrer, a les 18 h, a l’Institut Lluís de Peguera es portarà a terme una sessió informativa en la qual es tractaran tots els temes i es resoldran dubtes sobre la preinscripció.
Per afavorir l’equitat escolar, també s’ha fet una sessió informativa sobre l’oferta de grups singulars, adreçats a grups de famílies que vulguin revertir la situació de segregació de determinats centres. Per al curs vinent 2026-27 els centres que poden rebre grups d’oferta singular són a I3: la Renaixença, Sant Ignasi, Pare Algué, Valldaura, Muntanya del Drac, La Font, Serra i Húnter, Bages i FEDAC-Manresa i a 1r d’ESO l’institut Guillem Catà.
Calendari de preinscripció
El Departament d’Educació ha fet públic el calendari oficial de presentació de sol·licituds per a la preinscripció del curs 2026-2027. Com cada any, les dates varien en funció de l’etapa formativa. Per a l’educació infantil de segon cicle (3-6 anys) i l’educació primària, el calendari fixa el termini entre el 4 i el 18 de març, mentre que per Educació Secundària Obligatòria (ESO) les preinscripcions es podran fer entre el 6 i el 18 de març.
Inici el 8 de setembre
El Departament d’Educació planteja que les classes comencin el 8 de setembre els pròxims tres cursos escolars per als ensenyaments d’educació bàsica (infantil, primària i ESO), batxillerat i formació professional de grau bàsic. Així consta en l’esborrany d’ordre de calendari que recentment ha traslladat el departament als sindicats, que per primer cop contempla els pròxims tres cursos.
El plantejament inclou també que el curs acabi el 18 de juny el 2027. L’aturada de Nadal seria del 24 de desembre del 2026 al 10 de gener del 2027, ambdós inclosos; i per Setmana Santa les vacances serien del 20 al 29 de març del 2027.
