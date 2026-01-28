Educació
Més de 16.100 adolescents catalans van obtenir l’ESO amb assignatures suspeses
El nombre d’alumnes que promociona malgrat tenir matèries pendents ha passat dels 14.196 del curs 2021-22 als 16.138 del 2023-24n És un problema que es manifesta, sobretot, a les zones més poblades
Helena López / Gisela Boada
Des de l’entrada en vigor de la nova llei d’educació, la Lomloe, el curs 2021-2022, normativa que permet a l’equip docent consensuar que l’alumnat es graduï independentment del nombre de matèries suspeses, el nombre d’alumnes catalans de 4t d’ESO que promocionen tot i tenir assignatures no superades ha experimentat un creixement constant. En només tres anys ha passat de 14.196 a 16.138 alumnes (les darreres xifres corresponen al curs 2023-2024), un 13,8% més. Es tracta d’una tendència a l’alça —gairebé 2.000 alumnes més en tres cursos— que no és uniforme arreu de Catalunya i que es manifesta de manera molt més accentuada a les zones més poblades.
Només a Barcelona, s’ha passat de 8.164 alumnes titulats amb alguna matèria suspesa el curs 2021-2022 als 9.193 del 2023-2024. Barcelona és el territori amb més volum de graduats amb suspensos i amb un major creixement absolut; la segueix Girona, on també s’ha registrat un augment sostingut, de 1.763 a 2.107 alumnes en el mateix període.
Lleida presenta un dels increments proporcionals més destacats, passant de 585 a 829 alumnes, mentre que la Catalunya Central ha crescut de 708 a 886. El mateix document mostra també una pujada gradual al Camp de Tarragona, que arriba als 1.330 alumnes l’últim curs registrat.
Són dades facilitades pel Departament d’Educació i Formació Professional a El Periódico que corregeixen la seva pròpia resposta parlamentària per escrit a una pregunta formulada per Junts, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, on s’apuntaven xifres força més elevades «per error».
Preocupació docent
La qüestió preocupa el professorat, que sovint sent que, sense voler-ho, està enganyant l’alumnat i les famílies, atorgant un títol tot i no haver assolit els coneixements mínims. El professorat adverteix que el nombre creixent de singularitats en forma de plans individualitzats a l’aula fa molt difícil no graduar, encara que no s’assoleixin les competències esperables, «cosa que es converteix en una perillosa sensació de preparació fictícia», apunta el professor Miquel Carceller.
La situació, reflexiona el professorat, té diverses derivades. D’una banda, l’augment cada vegada més gran dels abandonaments a batxillerat, ja que l’alumnat no pot seguir el ritme. A més, tenir el títol tanca la porta a formacions com els programes de formació i inserció (PFI), pensats per a persones sense graduar.
«El problema és que les famílies no sempre ho entenen i és habitual que no vulguin ni sentir-ne a parlar a tercer; un cop han graduat i veuen que no poden seguir el ritme ni a batxillerat ni a un FP, pregunten si hi ha marxa enrere”, apunta Carceller, que planteja la possibilitat d’establir dos tipus de graduació, ja que amb el marc actual el títol no garanteix que l’estudiant tingui prou competències per afrontar el pas següent.
Aquestes dades es fan públiques el mateix dia que l’Enquesta de Població Activa, publicada pel Ministeri d’Educació i FP, indica que l’abandonament escolar prematur (AEP) —percentatge de població de 18 a 24 anys que té com a màxim l’ESO i no segueix cap tipus d’educació ni formació— va registrar el 2025 la xifra més baixa des que hi ha registres: 12,8% (13,4% a Catalunya). És 0,2 punts menys que el 2024 i 7,2 punts millor que el 2015, quan l’AEP se situava en el 20%. Tot i la reducció, el 12,8% encara és lluny de la mitjana europea (9,4%): la distància actual entre la UE i Espanya és de 3,4 punts, mentre que el 2015 era de 9 punts.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa