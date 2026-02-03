Informe de Sanitat
Un terç dels adolescents de 15 a 18 anys han tingut relacions sexuals coitals: el 13,2% va començar als 13 anys o abans
Des del 2002, l’ús del preservatiu ha caigut 18 punts, fins al 65,5%, amb un descens especialment acusat entre noies de 15-16 anys
Un de cada quatre adolescents recorre a mètodes insegurs per prevenir embarassos i un de cada tres per prevenir infeccions de transmissió sexual
Nieves Salinas
El 34,8% dels i les adolescents han tingut relacions sexuals coitals i el 13,2% va començar als 13 anys o abans. És una de les principals conclusions del mòdul de conducta sexual adolescent de l’Estudi HBSC-2022 a Espanya (Health Behaviour in School-aged Children), els resultats del qual ha presentat el Ministeri de Sanitat. El treball analitza els comportaments sexuals de joves escolaritzats d’entre 15 i 18 anys. L’anàlisi, emmarcat en el projecte internacional promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), permet conèixer l’evolució d’indicadors clau des del 2002.
L’informe, amb dades del 2022, revela que un terç dels adolescents entre 15 i 18 anys han mantingut relacions sexuals coitals, amb poques diferències entre nois (34,3%) i noies (35,2%). No obstant, l’edat influeix de manera clara: el 20,7% dels joves de 15-16 anys han tingut relacions sexuals, davant el 48,5% en el grup de 17-18 anys.
Mètodes segurs
El preservatiu és el mètode anticonceptiu més freqüent: el 65,5% dels adolescents enquestats van referir haver-lo utilitzat en la seva última relació sexual coital. No obstant, aquesta xifra ha disminuït de forma sostinguda des del 2002, i se situa en el 65,5%, amb una reducció de 18 punts percentuals en dues dècades.
Aquestatendència, precisa Sanitat, ha vingut acompanyada d’un eixamplament de labretxa de gènere. Mentre que el 2002 l’ús era pràcticament paritari (82,5% en noies i 83,3% en nois), el 2022 la diferència s’ha accentuat: només el 60,8% de les noies el van utilitzar, davant el 70,6% dels nois. La baixada és «especialment preocupant» entre les joves de 15 a 16 anys, en què l’ús va caure del 78,5% el 2018 al 62,9% el 2022.
La píndola
D’altra banda, l’ús de la píndola anticonceptiva (sola o en combinació amb un altre mètode) se situa en el 15,9%, una xifra que es manté estable des del 2014. Segons Sanitat, aquest escenari implica que un de cada quatre adolescents recorre a mètodes insegurs per prevenir embarassos i un de cada tres per prevenir infeccions de transmissió sexual.
Tot i que les noies utilitzen més la píndola anticonceptiva (19,6%) i d’anticoncepció d’emergència (32,3% entre les sexualment actives),el seu nivell de protecció davant infeccions és més baix, i l’exposició a embarassos no planificats, més important. L’inferior ús del preservatiu de les noies, sumat a la freqüència elevada de pràctiques poc eficaces com la «marxa enrere» (16,9%), posa de manifest una situació de més vulnerabilitat en la salut sexual de les adolescents.
Anticoncepció d’emergència
Una de cada tres noies (32,3%) ha recorregut alguna vegada a la píndola de l’endemà, un 7,2% en dues ocasions i un 3,0% en tres o més, cosa que reforça la necessitat de millorar l’educació i l’accés a mètodes anticonceptius regulars. Aquest ús és més freqüent entre adolescents de més capacitat adquisitiva (35,3%) que entre les de nivell baix (30,8%), cosa que apunta a diferències socioeconòmiques en l’accés i el coneixement. A més, el 2,9% de les noies de 15 a 18 anys sexualment actives han estat embarassades alguna vegada, cosa que representa l’1% del total d’adolescents d’aquest tram d’edat.
Sanitat remarca que els resultats de l’estudi posen de manifest com les condicions econòmiques influeixen directament en la salut sexual. En les famílies amb menys capacitat adquisitiva es registren taxes més altes d’inici precoç, menys ús del preservatiu i una freqüència més important de mètodes insegurs –com la «marxa enrere»– i d’embarassos. En contrast, els adolescents de famílies amb alta capacitat adquisitiva presenten millors indicadors de prevenció, incloent-hi un ús més freqüent d’anticonceptius segurs i d’emergència.
Les dades evidencien la necessitat d’enfortir les polítiques d’educació sexual integral des d’un enfocament preventiu i comunitari. La promoció de l’ús consistent de mètodes segurs, la reducció de les desigualtats socials en salut sexual i la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i d’embarassos no desitjats requereixen una resposta multisectorial, en la qual s’impliquin centres educatius, serveis sanitaris i famílies, finalitza el ministeri.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”