Creadors de continguts del Bages defensen que "l’odi i els conflictes disminuiran a les xarxes" amb la prohibició als menors de 16 anys
Nadine Romero i La Perra y el Cari (Xaby Cámara i Raffaele Celano) aplaudeixen la decisió del Govern central de posar una edat mínima per accedir a les plataformes digitals
Els professionals del sector remarquen la importància d’educar els petits
Entre els 142.000 seguidors que té a TikTok i els 37.000 d’Instagram, la creadora de continguts manresana Nadine Romero és conscient que una part del seu públic són menors de 16 anys que consumeixen, deixen “M’agrada” i comparteixen els seus vídeos d’humor, anècdotes i dansa. Tot i això, la influencer bagenca aprova la decisió del Govern espanyol de limitar l’accés a les xarxes socials als menors. “No ho veig malament, està bé que s’apliqui aquesta llei”, assegura.
Coneguda pel seu pas per l'univers Eufòria de la plataforma 3Cat, Romero explica que, "com a creadors de continguts tenim cert pes d'influir en els més petits i som conscients de la responsabilitat que tenim, tot i que l'educació és més qüestió dels pares" i afegeix que "molts menors miren les xarxes acompanyats". És del parer, remarca, que han de ser els progenitors qui, en única instància, tinguin "la potestat de controlar i decidir què és el que veuen els seus fills".
Una visió similar és la que expressen Xaby Cámara i Raffaele Celano, dos creadors de contingut establerts a Sant Fruitós de Bages i coneguts a les xarxes com La Perra y el Cari, on acumulen 1,7 milions de seguidors a TikTok. La parella creu que la nova normativa pot ajudar a posar límits en un entorn digital que fins ara ha estat poc regulat per als menors, especialment pel que fa al "mal ús de les xarxes socials" i a la proliferació de "l'odi entre el jovent". Ara bé, alerten que, “si això no va acompanyat d’una formació per a joves i menors, evidentment no funcionarà”.
"Molts joves no saben utilitzar les xarxes"
Des de la seva experiència, remarquen que “hem estat molt temps sense aquesta llei i hem vist que molts joves no saben utilitzar les xarxes socials, fet que genera molts conflictes”. En aquest sentit, Cámara fa anys que imparteix xerrades a instituts per ajudar els adolescents a afrontar el ciberassetjament.
Pel que fa al límit d’edat establert, les opinions no són del tot coincidents. Nadine Romero considera que “potser” hauria fixat la prohibició entre els 14 i els 15 anys. "A aquestes edats ja es tenen moltes curiositats i, tot i que hi ha qui encara és vulnerable, també hi ha qui és molt madur". Ara bé, remarca que sempre ha defensat que "cal un control parental de l'ús que fans els fills fins que ets major d'edat", no només fins als 16 anys. Xaby i Raffaele, en canvi, es mostren d’acord amb la limitació als 16 anys, tot recordant que “hi ha països on l’edat mínima es fixa en els 18”. A més, proposen que entre els 16 i els 18 anys s’impulsin programes d’orientació digital. “Donarien eines a uns joves que abans no en tenien, perquè molts van començar a fer ús de les xarxes als 8 anys i ningú els va orientar”, assenyalen.
Contraris als perfils familiars
Com a pares de dos infants, els creadors establerts a Sant Fruitós també es mostren crítics amb els perfils familiars. “No som partidaris que els menors surtin a les xarxes socials”, asseguren, i denuncien que hi ha influenciadors que “s’aprofiten de la imatge dels seus fills per lucrar-se econòmicament”.
Sobre si servirà o no la nova normativa, Romero creu que "no del tot". "Els nens que se les empesquen totes per entrar on volen", lamenta. Xaby i Raffaele, en canvi, creuen que caldrà veure com funciona el que consideren una “prova pilot”, especialment pel que fa a la retirada de perfils i al possible control d’edat generalitzat. Així i tot, es mostren optimistes: “Guanyarem en qualitat. L’odi i els conflictes a les xarxes disminuiran”, tot reconeixent que “els adults també generen odi”, però tenen més eines per afrontar-lo.
