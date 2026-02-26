Educació planteja que no hi hagi sobreràtios "a cap nivell educatiu" el curs vinent
El Departament no ha presentat cap nova proposta salarial als sindicats i alerta que l'acord ha de ser "global"
María Belmez / Albert Hernàndez (ACN)
El Departament d'Educació ha plantejat que el curs vinent no hi hagi sobreràtios "a cap nivell educatiu". Així, cap grup hauria d'estar per sobre dels 20 a I3 ni dels 30 a l'ESO. La proposta inclou també que un 25% dels grups baixin a un màxim de 25 alumnes per aula el curs 2027-2028, quan s'aplicarien reduccions a la postobligatòria. Així ho ha explicat el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, després de la tercera reunió d'aquesta setmana amb els sindicats. Educació, però no ha plantejat cap nova proposta salarial, principal escull de la negociació. Giménez ha explicat que l'acord ha de ser "global" i ha afirmat que el tema salarial depèn de com avancin la resta de temes per veure de quin "marge" disposen.
El secretari ha fet una valoració "molt satisfactòria" de les trobades que s'han mantingut fins ara i ha considerat que s'ha avançat "positivament" en alguns dels temes. Segons Giménez, l'acord que es vol signar és "segurament el més important que es pugui signar en matèria educativa des de l'inici de la democràcia". La trobada d'aquest dijous s'ha centrat principalment en les ràtios. El secretari ha detallat que la proposta que els han plantejat és "que no hi hagi sobreràtios a cap nivell educatiu del sistema" el curs vinent i continuar la "progressió" en la reducció a I3. A més, de cara al curs 2027-2028 proposa que un 25% dels grups d'ESO ja estiguin a ràtio 25 i passar dels 35 al 30 al batxillerat, així com reduccions també a la Formació Professional (FP). De fet, hi ha un avantprojecte de llei estatal que marca aquestes reduccions de ràtio, però Catalunya vol ser "punta de llança" en la seva aplicació i començar a aplicar alguns aspectes el curs vinent, i "especialment" el següent.
Acord "global"
Giménez ha insistit que l'acord que planteja el Departament d'Educació és "global", incloent diversos temes per respondre a les reclamacions dels docents. Principalment, ràtios, escola inclusiva, sous i adjudicació de places.
Així, ha detallat que la proposta que fan sobre les ràtios té un impacte "important" i que en la mesura de la traducció econòmica del conjunt de millores que es vagin pactant, podran "veure el marge que hi ha per fer una oferta econòmica" en relació amb els sous. "La resta de mesures són igual d'importants que el complement específic", ha manifestat.
En tot cas, ha dit que treballen en "diferents escenaris" i que el tema salarial està "condicionat" al que es pugui anar avançant en altres àmbits. Giménez ha afegit que la demanda de més sou per part del sindicats és "legítima" i que Educació la vol atendre en la mesura de les seves "possibilitats".
La darrera proposta plantejada per la conselleria als sindicats aquest dimecres comporta un increment del 20% del complement específic en cinc anys, un 5% més de la proposta de la setmana anterior, segons van detallar les organitzacions sindicals aquest dimecres. Per al sindicats, la proposta és del tot insuficient i han reclamat una de nova.
Un altre dels temes tractats en les meses d'aquesta setmana ha estat les adjudicacions d'estiu i les places perfilades. Els sindicats han explicat que els han plantejat una proposta amb millores, com la reducció de les places perfilades fins a un màxim d'un 3% del sistema.
Giménez no ha detallat cap xifra i s'ha limitat a dir que la proposta "intenta combinar les bondats de les places perfilades", sempre i quan aquestes estiguin vinculades a projectes educatius de centre i no atenguin a discrecionalitats. Educació rebutja derogar el decret de plantilles, com demanen els sindicats, i aposta per places perfilades "ben gestionades" i amb processos transparents.
D'altra banda, i segons els sindicats, Educació hauria plantejat també la internalització de 300 intregradors i educadors socials a partir del curs 2027-2028. Es tracta de professionals que depenien inicialment d'un programa amb fons europeus i que en finalitzar aquests fons estan dins del sistema en un marc d'un programa que finalitza l'estiu del 2027.
La trobada d'aquest dijous ha acabat sense cap acord tancat, tenint en compte que els sindicats esperen una nova proposta salarial, i les dues parts s'han emplaçat a una nova reunió aquest divendres.
