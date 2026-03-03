Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranPorta a porta de Sant JoanToni ElíasR3RosalíaBorrasca Regina
instagramlinkedin

Procés obert

La preinscripció escolar a Catalunya per al curs 26-27 comença aquest dimecres: aquestes són les dates clau

Una escola de Barcelona.

Una escola de Barcelona. / Ricard Cugat

Regió7

Barcelona

El Departament d'Educació i FP ha publicat ja les dates de la preinscripció escolar a Catalunya per al curs 2026-2027. El procés s’avança una setmana respecte a l’any passat en educació infantil de segon cicle, educació primària i secundària. Si per al curs 25-26, la preinscripció per a aquestes etapes educatives va ser del 12 al 26 de març, aquest any, les dates per al curs 26-27 seran del 4 al 18 de març. Aquest any, com el passat, la preinscripció de l’ESO és dos dies més tard que la d’infantil i primària.

Aquest és el calendari previst, detallat per etapes:

Educació infantil de primer cicle (0-3 anys)

del 8 al 22 de maig de 2026 (o les dates que estableixi el municipi)

Educació infantil de segon cicle i educació primària (3-12 anys)

del 4 al 18 de març de 2026

Educació secundària obligatòria (12-16 anys)

del 6 al 18 de març de 2026

Batxillerat (16 a 18 anys)

del 9 al 16 d’abril de 2026

Ensenyaments professionals de música o dansa

del 18 al 27 de març de 2026

Ensenyaments artístics superiors

Les dates que estableixi cada centre i que es publicaran abans del 13 de març de 2026.

Ensenyaments d’arts escèniques

Del 7 d’abril al 26 de juny de 2026

Ensenyaments esportius

Del 27 d’abril al 6 de maig i del 26 de maig a l’1 de juny de 2026

Programes de formació i inserció (PFI)

Del 4 al 13 de maig de 2026

Grau bàsic de Formació Professional

Del 4 al 13 de maig de 2026

Itineraris formatius específics (IFE)

Del 11 al 22 de maig de 2026

Cicles de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior

Del 26 de maig a l’1 de juny de 2026

Cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior

Del 26 de maig a l’1 de juny de 2026

Ensenyaments als centres de formació de persones adultes

Del 19 al 29 de juny de 2026

Cursos d’especialització de Formació Professional

Del 25 de juny al 3 de juliol de 2026

Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)

Notícies relacionades

Del 31 d’agost al 7 de setembre de 2026

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
  2. La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
  3. Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
  4. L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
  5. La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
  6. Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
  7. Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran
  8. Atropellen una dona de 98 anys a l'interior de l'aparcament de la Porxada de Manresa

IMPACT, el nou repte transfronterer de la Cerdanya

IMPACT, el nou repte transfronterer de la Cerdanya

Oficina Comarcal del Consumidor: set conflictes resolts de cada deu

Oficina Comarcal del Consumidor: set conflictes resolts de cada deu

Un informe d’Esade qüestiona l’eficàcia de reduir alumnes per aula: té un efecte “petit o nul” en l’aprenentatge

Un informe d’Esade qüestiona l’eficàcia de reduir alumnes per aula: té un efecte “petit o nul” en l’aprenentatge

18.987 matriculacions al febrer: la moto viu el seu millor mes des del 2008

18.987 matriculacions al febrer: la moto viu el seu millor mes des del 2008

Díaz alerta Trump que Espanya "no accepta xantatges ni lliçons d'un país agressor"

Díaz alerta Trump que Espanya "no accepta xantatges ni lliçons d'un país agressor"

L'accident que va originar el producte estrella de la xurreria que triomfa al Bages: «Vaig perdre el broquet que feia servir el dia abans d'obrir»

L'accident que va originar el producte estrella de la xurreria que triomfa al Bages: «Vaig perdre el broquet que feia servir el dia abans d'obrir»

La disquèzia del lactant: un procés normal que sovint es confon amb restrenyiment

La disquèzia del lactant: un procés normal que sovint es confon amb restrenyiment

Qui va començar aquest desastre? Nosaltres

Tracking Pixel Contents