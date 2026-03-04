Un informe d’Esade qüestiona l’eficàcia de reduir alumnes per aula: té un efecte “petit o nul” en l’aprenentatge
Una investigació del centre de polítiques econòmiques assegura que baixar les ràtios és una política “molt costosa” i, llevat d’excepcions, no acabarà amb les disrupcions a l’aula ni evitarà la repetició de curs
Olga Pereda
Tenir menys alumnes per classe és un dels grans cavalls de batalla dels professors, que des de l’època de les retallades del 2012 reclamen aquesta mesura amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge. Després d’anys de reivindicacions, a les quals també s’han sumat les famílies, el Govern està preparant una iniciativa legislativa per rebaixar les ràtios. A Catalunya, la Conselleria d’Educació també té la qüestió sobre la taula. Tanmateix, ara un estudi d’EsadeEcPol refreda les bondats d’aquesta mesura estrella que el sector educatiu veu com la gran aposta per millorar el sistema.
La xifra mitjana d’alumnes per aula ha disminuït en les darreres dècades a la gran majoria de països de l’OCDE, Espanya inclosa. El Govern acaba d’aprovar un avantprojecte de llei —que encara ha de rebre una segona aprovació del Consell de Ministres abans d’arribar al Parlament espanyol per a la seva aprovació definitiva— per rebaixar el nombre màxim d’alumnes per aula a 22 a primària i a 25 a l’ESO (enfront dels 25 i 30 actuals).
Els efectes del canvi a les aules
Publicat aquest dimecres, l’informe d’EsadeEcPol corrobora que la reducció de la mida de les classes és una de les polítiques educatives més populars entre famílies i docents, col·lectius amb “influència electoral”. I apunta que és per aquest interès electoral que tots els governs, també els internacionals, l’assumeixen malgrat que els seus efectes en l’aprenentatge són “petits o nuls”, conclou l’informe.
Titulat ‘Clases más pequeñas, impactos limitados para inversiones elevadas’, l’estudi afegeix que es tracta d’una política molt costosa, ja que exigeix contractar més professorat i disposar de més aules, cosa inviable en molts centres. Atès que Espanya destina entre el 70% i el 80% de la despesa educativa als salaris dels docents, els investigadors qualifiquen de “crucial” determinar si la reducció de les ràtios constitueix el millor ús del pressupost, en un escenari d'una davallada de la natalitat (caiguda del 40% des del 2008) i tenint en compte que l’educació ocupa el segon lloc entre les prioritats de les arques públiques, per darrere de la sanitat i les pensions.
“Si l’objectiu prioritari és millorar els resultats acadèmics i el benestar de l’alumnat, així com reduir la repetició, l’evidència analitzada indica que la baixada generalitzada de ràtios no es troba entre les polítiques més eficaces”, sentencia.
L’autor de la investigació, José Montalbán Castilla, professor assistent d’Economia al Swedish Institute for Social Research (SOFI) de la Universitat d’Estocolm, suggereix que reduir la mida de les classes només estaria justificat en escoles complexes, aquelles en què l’alta disrupció és el denominador comú o que escolaritzen majoritàriament nois i noies amb necessitats específiques.
“No redueix les disrupcions”
Després d’investigar i comparar desenes d’estudis, l’expert d’EsadeEcPol assevera que reduir la mida de les aules no comporta millores substancials, sinó que aquestes són molt limitades. És a dir, ni redueix dràsticament les disrupcions a l’aula ni millora el rendiment acadèmic de l’alumnat, un aspecte que sí que està directament relacionat amb el nivell socioeconòmic de les llars. Al contrari del que defensen mestres i professors, l’autor assegura que tenir menys alumnes a l’aula “no millora l’aprenentatge de manera eficaç”. “Els principals beneficiaris de les classes més petites són els docents i les famílies”, afirma.
El 40% dels professors de primària pensen que la disrupció a l’aula és un problema moderat o greu. La investigació d’EsadeEcPol adverteix que les estimacions de docents i alumnat suggereixen que una reducció de 5 alumnes per classe disminuiria la disrupció aproximadament un 10%. Però no es tracta, segons l’autor, de la mateixa situació per a tots els tipus de centres. A les escoles amb menor disrupció subjacent, no hi ha efectes evidents o aquests són molt petits, especialment si es té en compte només el punt de vista dels estudiants. En canvi, a les escoles amb major disrupció subjacent, els efectes de la mida de la classe són molt més marcats, segons opinen tant professors com escolars.
Deures
L’autor conclou que, des de la perspectiva del professorat, no hi ha indicis que la mida de la classe afecti la preparació de tasques diferents per a estudiants amb capacitats i ritmes d’aprenentatge diversos. Això sí, les aules més reduïdes fomenten molt lleument una major “revisió” de les tasques diàries. Una reducció de 5 estudiants augmenta la probabilitat que el professorat revisi els quaderns d’exercicis o els deures de l’alumnat només en 1,1 punts percentuals. “És escassa l’evidència que la mida de la classe tingui un impacte molt significatiu sobre la instrucció individualitzada”, conclou l’investigador, que també recalca que la reducció de ràtios millora el benestar de l’alumnat però de manera no estadísticament significativa.
Tenir menys escolars per aula tampoc ajuda a evitar la repetició, tot i que, en aquest capítol, els resultats no són del tot concloents, atès que la repetició de curs és relativament baixa a 3r i 6è de primària. “Resta per analitzar si la mida de la classe pot ser una bona política per reduir-la a secundària, on és molt més alta”, matisa l’estudi.
Implicació de les famílies
Una de les raons per les quals les aules més petites no es tradueixen en un millor rendiment acadèmic és que, segons Montalbán, “podrien induir respostes compensatòries per part de docents, estudiants i les seves famílies”. És a dir, els estudiants assignats a classes grans “podrien respondre fent més hores de deures i les seves famílies podrien implicar-se més en la seva educació”. En canvi, les aules més reduïdes s’associen amb una menor implicació parental.
A més, l’alumnat en classes més reduïdes dedica menys temps als deures. Segons l’estimació de les famílies, una reducció de 5 estudiants per aula disminuiria el temps de deures en unes 0,14 hores setmanals a 3r i 6è de primària (8,4 minuts per setmana). Les classes més petites porten l’alumnat a reduir el seu esforç acadèmic, conclou l’estudi.
Aproximadament el 14,5% de l’alumnat de 6è de primària compta amb un professor particular o assisteix a una acadèmia, fet molt menys probable en el cas dels escolars de classes més petites. Una reducció de 5 estudiants per aula disminueix al voltant d’1,1 punts percentuals la probabilitat que l’alumnat de l’últim curs de primària assisteixi a classes particulars.
