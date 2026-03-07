Linus Manubens, professor de la UPC: "La IA no té voluntat pròpia, no li importem"
Serafí Sanllehí i Kira Jordan són alumnes de 3r d’ESO de l’IEManresa. Pep Tapias és alumne de 2n d’ESO de l’Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Junts entrevisten el docent del màster en aprenentatge automàtic, ciberseguretat i internet de les coses de la UPC EPSEM
Per Serafí Sanllehí, Kira Jordan i Pep Tapias
En moltes pel·lícules i llibres, els robots i les IA acaben actuant contra els humans. Només ciència-ficció, o pot ser un risc real? La IA pot aprendre d’ella mateixa i no necessitar-nos?
Ara mateix aquests models no tenen motivacions ni voluntat pròpia: necessiten instruccions. S’estan provant agents que encadenen accions, però es poden desalinear amb la intenció humana i fer coses no desitjades. Per tant, de moment, no. I el risc no és «que les màquines ens governin», sinó que qui les controla pugui alterar les condicions amb què la societat es governa.
Podríem arribar a dependre massa de la IA per prendre decisions importants? Ningú ho ha pensat?
Sí, és perillós i sí, s’hi ha pensat. De fet, a l’estiu s’ha de començar a aplicar la normativa europea d’IA (AI Act) pel que fa als codis de conducta i la transparència dels continguts generats per IA. Però també i sobretot hi ha un problema de privadesa. Quan consultem coses personals al xat GPT, per exemple, l’empresa que l’ha fet pot fer servir aquestes dades privades per desenvolupar eines noves, i això s’ha de tenir molt present.
Si se’n fa un mal ús, ens pot complicar la vida?
I tant. A l’ocupació de Palestina, per exemple. Israel utilitza IA (programes «Lavender» i «Gospel») des del 2023 per decidir qui és un perill i s’ha de matar i qui no, basant-se en la classificació de la informació que conté una base de dades immensa. I s’equivoca un 10% de vegades. Mata qui ells mateixos consideren innocents un 10% de vegades.
Què podem fer per evitar reduir el nombre de persones que quedin a l’atur perquè són substituïdes per IA?
Ens hi haurem d'adaptar. Haurem de fer feines potser una mica diferents tenint en compte aquestes eines, però la supervisió humana crec que sempre serà necessària.
Hi ha un límit ètic en l’ús d’aquesta intel·ligència? Es parla molt de l’addicció als jocs i a les xarxes, però no del perill de no saber prescindir de la IA.
Totalment d’acord. Primer ens hem de preguntar per què la necessito i què hi estic aportant. I després n’hem de parlar amb la família, a l’escola...
Com a estudiant, pot ser útil?
Per generar resums o esquemes a partir de materials fiables, sí. Però compte, no pots delegar per tasques que no pots verificar.
Si se'ns en va de les mans, si pren massa autonomia, es pot desconnectar?
Ens hem trobat ja en una situació semblant amb l’apagada general, per exemple. Seria un xoc i es necessitaria una adaptació, però podríem trobar maneres de reorganitzar-nos. Ara, apagar de manera voluntària, no ho veig tan clar. Hi ha interessos molt grans que no controlem.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima