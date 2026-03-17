Àuria aposta per la innovació per potenciar l’autonomia i la inclusió de les persones amb discapacitat
Nous projectes tecnològics i socials, des de robots fins a espais multisensorials, milloren el benestar i fomenten la participació activa dels usuaris
Ruben Costa
L’entitat Àuria continua consolidant la innovació com a eina clau per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. La institució ha desenvolupat diversos projectes que combinen tecnologia i atenció personalitzada per afavorir l’autonomia, l’inclusió social i el benestar emocional.
Entre les iniciatives més recents destaca la renovació de la sala multisensorial, convertida en un espai interactiu que permet als usuaris controlar els estímuls visuals, sonors i tàctils. Aquesta transformació aposta per un model participatiu, on les persones poden adaptar l’entorn a les seves necessitats, afavorint la concentració, la regulació emocional i la motivació. Altres projectes innovadors inclouen la instal·lació de dutxes ecointel·ligents amb ajustos automàtics i elements de cromoteràpia, així com el desenvolupament de productes de suport amb impressió 3D. Aquest servei ofereix un préstec gratuït de més de cinquanta articles adaptats, permetent que cada persona trobi solucions a mida per a les activitats diàries.
Àuria també ha incorporat panells interactius regulables en alçada i el robot social Temi per dinamitzar activitats i estimular cognitivament els usuaris. A més, la institució ha creat un blog de recursos accessibles amb materials i jocs per a professionals que treballen amb persones amb discapacitat. Segons els responsables de l’entitat, la innovació només té sentit quan parteix de les necessitats reals de les persones i compta amb la implicació dels equips professionals. Aquesta mirada col·laborativa garanteix solucions útils, sostenibles i amb un impacte directe en la vida quotidiana.
Diversos projectes també combinen tecnologia i cultura, com les llegendes accessibles que fomenten l’ús del català de manera inclusiva. L’impuls de totes aquestes iniciatives ha estat possible gràcies al suport de la Fundació “la Caixa”, l’Ajuntament d’Igualada, la Fundació Pinnae i la convocatòria CONVO. Amb aquesta estratègia, Àuria reafirma el seu compromís amb la innovació social, creant oportunitats perquè les persones amb discapacitat desenvolupin més autonomia i participin activament en la societat.
