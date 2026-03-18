Del 18 al 22 de març
Més de la meitat dels expositors del Saló de l'Ensenyament representen la Formació Professional: un sector en auge
La gran cita educativa catalana obre les seves portes aquest dimecres a la Fira de Barcelona per orientar els joves en els estudis postobligatoris
Olga Pereda
"Si ets estudiant de 3r, 4t d'ESO, batxillerat o FP o tens fills en edat de decidir què estudiar, aquí trobaràs totes les opcions per orientar el teu futur acadèmic". Amb aquest missatge de benvinguda a estudiants i famílies, el Saló de l’Ensenyament obre les portes el dimecres 18 de març fins al diumenge 22 a la Fira de Barcelona (recinte de Montjuïc). Totes les universitats catalanes seran presents a la cita, que inclou 230 expositors i redobla el protagonisme per a la Formació Professional, que representa més de la meitat del conjunt de les propostes.
Amb visites guiades que es poden reservar, 70 xerrades informatives incloses en la programació i activitats lúdiques i esportives, el Saló té per objectiu cobrir una de les grans llacunes del sistema educatiu: l'orientació. "Aquest any reforcem l'orientació per consolidar-nos com la principal plataforma per ajudar l'alumnat a triar estudis superiors i itineraris professionals", expliquen fonts de l'esdeveniment educatiu, que reserva un horari especial per a les persones amb trastorn de l'espectre autista i les seves famílies (18 de març, entre les 17.00 hores i les 19.00).
El certamen reforça l'àrea d'orientació per ajudar els joves en l'elecció d'estudis
Organitzat en col·laboració amb les conselleries d’Educació i Formació Professional i Recerca i Universitats, el Saló vol facilitar que estudiants i famílies prenguin una decisió informada. Com s'accedeix a la universitat, en què consisteixen els cicles d'FP i quines són les opcions més apropiades en funció de la trajectòria acadèmica i les aptituds personals de cada estudiant són alguns dels temes que els experts tractaran a les xerrades.
També s'orientarà les famílies sobre quines alternatives hi ha per als joves que no tenen l'ESO acreditada (tant l'FP bàsica com altres itineraris) i les opcions per estudiar part d'un curs o un curs sencer a l'estranger. També s'oferiran més d'una dotzena de tallers adreçats a les famílies i titulats 'L’aventura de triar'. El professorat disposarà d'una desena de sessions per actualitzar eines pedagògiques i poder-les aplicar a les aules.
"Els estudiants es troben davant d'una decisió important a la seva vida i per això creiem que la nostra aposta per un tracte personalitzat és més oportuna que mai"
"Més enllà de reunir tota l'oferta formativa del país en un mateix espai, posem a disposició dels nostres visitants el màxim nombre d'eines i recursos perquè puguin esvair tots els seus dubtes. Els estudiants es troben davant d'una decisió important a la seva vida i per això creiem que la nostra aposta per un tracte personalitzat és més oportuna que mai", explica el director del Saló, Ángel Celorrio.
Formació Professional
L'FP viu un moment dolç. A tot Espanya, l'alumnat matriculat ha superat, per tercer any consecutiu, el milió d'alumnes, segons les dades del Ministeri d'Educació i FP. L'augment des del curs 2017-18 és superior al 45%, tot i que no és homogeni a tots els graus, sinó que el superior destaca especialment. A Catalunya, el curs d'FP va arrencar el mes de setembre passat amb un rècord de matriculats: més de 71.000.
Per primera vegada, l'FP acapara més de la meitat dels expositors del Saló. L'oferta cobreix les 28 famílies professionals, amb una presència destacada de sectors clau com Sanitat, Administració i gestió, Informàtica i comunicacions, Serveis socioculturals, Hostaleria i turisme o Activitats esportives. La Fira acull també propostes per fer cursos d'especialització, que són l'últim pas formatiu de l'FP i que és el pas per obtenir el títol oficial d'especialista (en el cas de grau mitjà) o màster d'FP (en el cas del grau superior).
El Saló també ofereix informació sobre la certificació professional per a la inserció laboral en diferents àmbits, des d'auxiliar de veterinària fins a tripulant de cabina de passatgers, passant per especialista de cinema, productor musical, intèrpret teatral, il·lustrador professional o expert en tatuatges.
FP dual
L'esdeveniment compta amb la participació d'empreses com Seat o Eurofitness amb programes propis de formació dual, orientats a la futura contractació de l'alumnat, així com entitats públiques i centres de formació ocupacional. L'FP dual –que combina formació a l'aula i a l'empresa– ha crescut notablement a Espanya. Entre els cursos 2017 i 2022, va duplicar el seu alumnat (+124%). Tanmateix, els estudiants d'aquesta modalitat continuen sent molt pocs i només representen el 4,4% del total. Que aquesta formació s'enlairi definitivament passa, entre altres coses, per una implicació més gran del sector empresarial. Actualment, només el 0,3% de les empreses participen en l'FP dual, segons un estudi recent, realitzat per DigitalES (associació que aplega les empreses de telecomunicacions, tecnologia i innovació digital) i el grup editorial Edelvives.
Universitats i idiomes
Pel que fa a l'oferta universitària, totes les universitats catalanes -públiques, privades i centres adscrits- participaran un any més al Saló per presentar el seu catàleg actualitzat de graus i** noves titulacions**. A més, els visitants també podran conèixer de primera mà les propostes d'escoles de negocis i centres que ofereixen estudis superiors en àrees com la moda o el disseny.
L'aprenentatge d'idiomes guanya presència a la cita educativa amb tota una gamma de cursos, estades a l'estranger i certificacions oficials que reforcen les competències lingüístiques i professionals. Entre els expositors, hi haurà institucions educatives de països com Hongria, Lituània, Regne Unit, França, Malta, Xipre, Costa Rica i Andorra. També de territoris com Madrid, Galícia, Castella i Lleó, València, Andalusia o Aragó.
