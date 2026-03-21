Acompanyar el descans dels infants
Adriana Prades (Educadora de l’Escola Bressol UPetita)
El descans és una necessitat bàsica, com menjar o mantenir una bona higiene. En infants de 0 a 3 anys, dormir bé és essencial per al desenvolupament i el benestar familiar. Durant aquests anys s’estableixen els hàbits de son, i per això cal que el moment de descansar sigui tranquil, afectuós i segur.
Cada infant és únic i té necessitats diferents: alguns busquen un objecte que els reconforti; d’altres volen braços, carícies o la presència d’un adult. Alguns utilitzen el xumet. L’escola ha de conèixer aquestes preferències per acompanyar-los amb respecte i paciència.
Afavorir la seva autonomia implica oferir un entorn adaptat: llits a la seva alçada, espais on regular la llum i la presència accessible d’un adult. Això crea un ambient segur i facilita hàbits saludables.
També és important saber quantes hores necessita cada edat. La psicòloga Rosa Jové ho explica a Dormir sense llàgrimes, on defensa que no cal deixar plorar els infants, sinó oferir-los acompanyament.
Per facilitar el descans, ajuden les rutines: rentar-se les dents o llegir un conte anticipa el moment d’anar a dormir. També cal que l’infant sàpiga on dormirà: si s’adorm al sofà i es desperta al llit, pot desconcertar-se. Acompanyar-lo al seu llit amb els ulls oberts li transmet seguretat.
En començar l’escola, viu molts canvis, també en el descans. Les transicions han de ser graduals, amb paciència i afecte davant qualsevol resistència.
