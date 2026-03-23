A CAPs i hospitals

A presó una parella per agressió sexual al seu nadó a Barcelona: quin és el protocol de Catalunya per detectar i alertar de maltractament infantil?

Els professionals sanitaris estan obligats a actuar i notificar qualsevol signe de sospita d’abús o negligència per part dels pares d’un menor

Imatge d'arxiu d'un menor. / Helena Carbonell Aurín

Un jutge de Barcelona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a dues persones, un home de 42 anys i una dona de 43 anys per suposats delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual per fets comesos, suposadament, sobre el seu fill, un nadó d’un mes i mig, segons ha informat aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

A Catalunya, existeix un protocol sanitari específic d’actuació davant la sospita o confirmació de maltractament i abusos —incloses agressions sexuals i físiques, però també la negligència i el maltractament emocional— en la infància i estableix com actuar als centres d’atenció primària (CAP) i als hospitals. Es tracta del 'Protocol d’actuació davant el maltractament infantil i adolescent', del Departament de Salut, tot i que també ha estat coordinat amb les conselleries de Drets Socials, Educació i Justícia. L’última actualització d’aquest protocol va ser el 2019.

Aquest document, que té com a objectiu prevenir i detectar precoçment el maltractament i que està dirigit a professionals de tot el sistema sanitari, s’aplica a menors de 18 anys i també a fetus en casos de maltractament prenatal. El document distingeix diversos tipus de maltractament: el físic, negligència/abandonament, maltractament psicològic o emocional, abús sexual, maltractament prenatal, a més d’explotació, violència digital i altres formes. A Catalunya, la Unitat d’Atenció a les Violències envers la Infància i l’Adolescència (l’Equip Emma) de l'Hospital Vall d'Hebron és la unitat de referència per a les violències infantils.

La detecció precoç

La idea clau d’aquest protocol és que qualsevol signe obliga a actuar immediatament. El professional ha de valorar lesions, conductes del menor, conducta dels progenitors o cuidadors i el context familiar i no limitar-se només a la lesió física. La valoració final ha de ser interdisciplinària, combinant la visió sanitària i psicosocial.

En el cas del maltractament físic, el protocol considera especialment sospitosos els relats incoherents, el retard a buscar atenció, les lesions incompatibles amb l’explicació donada, les fractures en nens que no caminen i certs patrons d’hematomes, cremades o fractures. En menors petits, sobretot lactants, qualsevol traumatisme o hematoma obliga a pensar en maltractament.

Pel que fa a l’abús sexual, el document distingeix dos escenaris. Si l’agressió ha ocorregut en les últimes 72 hores, si hi ha risc de pèrdua de proves, necessitat de tractament o de protecció immediata, el menor ha de derivar-se a urgències de l’hospital de referència. Si han passat més de 72 hores i no hi ha urgència mèdica immediata, ha d’intervenir un equip funcional d’experts. El protocol insisteix molt a no interrogar repetidament ni explorar innecessàriament el menor per no contaminar el relat ni revictimitzar-lo.

En els casos aguts d’abús sexual, l’exploració s’ha de fer, idealment, en un únic acte conjunt entre personal mèdic d’urgències i metge forense. A més, l’hospital pot haver de recollir mostres, valorar ITS, embaràs, profilaxi i suport psicològic immediat.

Notificació obligatòria

Una part molt important és la notificació obligatòria. El protocol diu que tots els casos de sospita o certesa s’han de registrar al RUMI —el Registre Unificat de Maltractaments Infantils, gestionat per Drets Socials— i que la comunicació judicial és una obligació legal del professional sanitari. A més, quan hi ha risc greu o urgència, s’ha de contactar amb la DGAIA i, segons el cas, amb la Fiscalia, el jutjat o els Mossos.

Pel que fa al circuit assistencial, el protocol organitza tres nivells: l’atenció primària, les urgències dels hospitals de referència i els equips funcionals d’experts/unitats integrades. Els casos lleus o moderats es poden gestionar amb seguiment clínic, coordinació amb serveis socials i suport a la família, mentre que els greus exigeixen derivació urgent i activació de mesures de protecció.

Sense un coneixement precís

Com recull aquest protocol, a Catalunya, no existeix un coneixement prou precís sobre la prevalença real del maltractament infantil perquè no hi ha fonts estadístiques fiables i perquè la investigació en aquesta matèria és escassa. D’una banda, a l’estudi poblacional 'Maltrato infantil en la familia en España', editat el 2011 pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, en el qual va participar Catalunya, la prevalença era del 5,1 per mil menors de fins a 17 anys.

En aquest estudi es detecta que el maltractament infantil en la família disminueix a mesura que augmenta l’edat del menor i que els pares són els principals agressors en els casos de maltractament físic, maltractament psicològic i abús sexual, mentre que les mares ho són en els casos de negligència (possiblement a causa de la càrrega més gran de cures que assumeixen).

Per franges d’edat, els nens de 0 a 7 anys han patit maltractament físic en una proporció més alta. Pel que fa a la franja d’edat de 8 a 17 anys, el 70,27% dels menors que pateixen maltractament en la família presenten un únic tipus de maltractament; les noies presenten taxes més altes de tots els tipus de maltractament, excepte del maltractament físic, i el tipus de maltractament amb més prevalença és el psicològic en el cas de les noies i el físic en el dels nois.

L’estudi detecta una relació significativa amb factors de risc que afavoreixen les agressions a menors per part d’adults, com haver estat víctima de maltractament infantil en la família, el consum de substàncies (alcohol i altres drogues, i medicaments com ansiolítics i antidepressius), les distorsions cognitives i els models educatius negligents i autoritaris.

  1. «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
  2. “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
  3. Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
  4. De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
  5. L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
  6. Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
  7. El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
  8. El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques

Màxim càstig per a la mare d'Alba i la seva parella sentimental

Quin és el protocol de Catalunya per detectar i alertar de maltractament infantil?

Les famílies berguedanes demanen solucions per recuperar la natació escolar

ERC replica a Illa que densificar els barris no és la solució: "Barcelona té una densitat equiparable a Calcuta"

Avís: l'atenció a la Tresoreria de la Seguretat Social de Manresa canvia de lloc per obres

Esparreguera estudia enderrocar l’Hospital Vell després de l’esfondrament amb menors atrapats

Una batuda a la discoteca Draco de Gràcia acaba amb cinc denúncies per irregularitats laborals

Experts coincideixen: "Els lactis de cabra serveixen per a millorar molèsties digestives"

