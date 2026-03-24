Catalunya fixa el 8 de setembre com a inici del curs escolar a Primària, Secundària i Batxillerat els pròxims tres anys
Regió7
El Consell d’Educació de Catalunya, reunit aquest vespre en sessió plenària, ha ratificat per majoria absoluta la data d’inici de curs que va proposar la Conselleria d’Educació i Formació Professional per als pròxims tres cursos escolars. D’aquesta manera, es fixa la data d’inici dels cursos escolars 2026-27, 2027-28 i 2028-29 pel 8 de setembre.
Tal com va defensar la consellera d’Educació, Esther Niubó, quan es va fer la proposta, aquesta data proporciona previsió i estabilitat al sistema educatiu català. “És una proposta equilibrada pensant en els docents, els equips directius, l’alumnat i les famílies”, va assegurar Niubó a principis de gener, quan es va proposar.
Així mateix, el Consell d’Educació també ha avalat que l’inici del curs de Batxillerat sigui en aquesta mateixa data, el 8 de setembre, ja que d’aquesta manera el curs podrà finalitzar amb temps suficient per preparar les proves d’accés a la universitat, la selectivitat.
Igualment, el ple també ha aprovat altres mesures proposades, com que els Instituts-escola tinguin almenys tres tardes lectives a la setmana, o la no eliminació de la sisena hora en aquells centres de màxima complexitat que ja la tenen implementada.
