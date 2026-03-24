Educació consolida l’aposta per una Formació Professional adaptada al territori
El curs vinent s’enfoca a reforçar cicles ja iniciats i a adaptar-se a les necessitats territorials
La Catalunya central ha consolidat aquest curs 2025-2026 el seu creixement en l’àmbit de la Formació Professional amb una ampliació significativa de l’oferta educativa. De cara al curs vinent, 2026-2027, la Formació Professional a tot Catalunya afronta un any de consolidació, amb un enfocament centrat a reforçar cicles ja iniciats i adaptar-se a les necessitats del territori, segons fonts dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central.
A les comarques del Bages i el Moianès, destaquen canvis com l’ampliació de grups de Cures Auxiliars d’Infermeria i Documentació i Administració Sanitàries a l’Institut Guillem Catà, mentre que Farmàcia i Parafarmàcia redueix un grup i Caracterització i Maquillatge Professional tanca grups per ajustar l’oferta. A més, el curs vinent «es consolida el creixement natural dels programes iniciats el curs passat, reforçant l’aposta per una FP de qualitat, adaptada a les oportunitats laborals i formatives de cada territori».
L’actual curs hi ha hagut una ampliació i diversificació de l’oferta, destacant l’ampliació dels Programes de Formació i Inserció (PFI). L’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages ha implantat un nou grup d’Auxiliar de serveis de restauració i cuina, mentre que l’Institut Guillem Catà de Manresa ha ampliat l’oferta amb una nova línia d’Auxiliar en centres sanitaris.
En l’àmbit dels Cicles Formatius de Grau Mitjà, aquest curs l’Institut Guillem Catà de Manresa va posar en marxa el cicle d’Activitats Comercials amb perfil de moda. A més, l’Institut Moianès de Moià ha ampliat el cicle d’Atenció a la Dependència, que ha passat de mig grup a un grup complet.
Pel que fa als Cicles Formatius de Grau Superior, l’Institut Castellet de Sant Vicenç ha incorporat el cicle d’Organització i Control d’Obres de Construcció, reforçant l’oferta formativa vinculada al sector de la construcció. Paral·lelament, l’Institut Lacetània de Manresa ha actualitzat el cicle d’Administració i Finances, que ha deixat d’oferir el perfil específic de gestor d’assegurances.
L’ampliació de l’oferta respon a la voluntat d’adaptar la Formació Professional a les necessitats del teixit econòmic i empresarial del territori, reforçant sectors amb demanda de professionals qualificats. Amb aquest creixement, la Catalunya central consolida l’FP com una via educativa cada vegada més atractiva i connectada amb el mercat laboral.
