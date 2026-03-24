Els joves disposen d'un ampli ventall de recursos per a l’orientació acadèmica i laboral
Més enllà de la Fira de l’Estudiant, el territori té diferents serveis públics que acompanyen els estudiants i les famílies en la tria d’estudis i en la inserció laboral, que ofereixen informació i suport especialitzat
Els joves que es troben en el moment de decidir el seu futur acadèmic o laboral no estan sols. Actualment, existeix una àmplia xarxa de serveis públics i gratuïts pensats per orientar-los en aquest procés, així com per acompanyar també les seves famílies en una tria informada i ajustada a les seves necessitats i interessos.
Més enllà de l’oferta formativa que es presenta en esdeveniments com la Fira de l’Estudiant —on, a més, s’ofereix assessorament personalitzat en espais habilitats—, hi ha diversos recursos permanents que permeten accedir a orientació professional de qualitat al llarg de tot l’any.
Un dels principals instruments és Forma Bages, la plataforma digital impulsada per la Taula de la Formació del Bages. Aquest organisme, de caràcter participatiu i consultiu, treballa per potenciar la formació ocupacional a la comarca i facilitar informació actualitzada sobre itineraris formatius i sortides professionals.
En paral·lel, diferents serveis territorials promouen l’ocupació juvenil i l’esperit emprenedor. A Manresa, destaquen iniciatives com Manresa-Treball Jove, Pro-Empresa i Pro-Treball, totes elles orientades a acompanyar els joves en la seva inserció al mercat laboral. Altres recursos específics són el Servei de Suport a l’Ocupació Juvenil al Berguedà o el Servei d’Ocupació del Moianès, així com el programa d’emprenedoria OFEM amb tu!.
A aquests serveis s’hi sumen les diferents línies de beques i ajuts públics, adreçades tant a estudiants universitaris com no universitaris, disponibles a través dels canals oficials de la Generalitat. D’altra banda, destaca el paper del Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU), que ofereix suport a les persones amb titulacions estrangeres en el procés de reconeixement acadèmic.
En conjunt, tots aquests recursos configuren un ecosistema d’acompanyament que facilita que els joves puguin prendre decisions amb més seguretat, informació i suport professional.
