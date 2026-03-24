La Fira de l’Estudiant reforça l’orientació acadèmica per ajudar els joves a decidir el seu futur
El Museu de l’Aigua i del Tèxtil de Manresa acull fins dijous una trobada amb prop d’una trentena d’estands i espais d’assessorament
Manresa torna a convertir-se en el punt de trobada de referència per a l’orientació acadèmica i professional del territori amb la celebració de la 34a Fira de l’Estudiant, que té lloc des d’avui i fins dijous al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Sota el lema «Tria el teu camí», l’esdeveniment reuneix centres educatius, orientadors i institucions amb l’objectiu d’acompanyar els joves en un moment clau: l’elecció del seu futur formatiu.
La cita preveu la participació de 3.400 alumnes en visites escolars programades, principalment estudiants de 4t d’ESO i batxillerat, tot i que la fira també s’adreça a famílies, tutors i persones adultes interessades a reorientar el seu itinerari formatiu o laboral. L’accés és gratuït i l’organització espera que l’horari de tarda, especialment reforçat en aquesta edició, permeti ampliar l’assistència d’aquest públic.
Un ampli ventall d’opcions
Durant tres dies, els visitants podran descobrir de primera mà les diferents alternatives educatives disponibles al territori, especialment a les comarques del Bages i el Moianès. La fira oferirà informació sobre batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris i altres itineraris acadèmics o professionals, amb l’objectiu d’ajudar els estudiants a prendre decisions informades sobre el seu futur.
En total, el recinte comptarà amb 14 estands de centres amb oferta de formació professional o itineraris d’FP combinats amb batxillerat, 3 estands de centres amb estudis de batxillerat, 2 espais universitaris i 8 expositors genèrics, als quals s’afegiran 5 punts d’orientació individualitzada i diferents espais dedicats a tallers i activitats pràctiques.
A més dels estands informatius, la programació inclourà xerrades, tallers i sessions d’assessorament personalitzat, on orientadors i professionals del sector educatiu atendran consultes sobre itineraris formatius, sortides professionals i opcions adaptades als interessos i capacitats de cada estudiant.
Un espai d’acompanyament
La Fira de l’Estudiant s’ha consolidat al llarg dels anys com una eina clau d’acompanyament en el procés de presa de decisions acadèmiques. L’objectiu és oferir informació clara i directa en un moment en què molts joves han d’escollir entre continuar estudiant batxillerat, optar per la formació professional o iniciar altres camins formatius.
En aquesta edició, l’organització vol reforçar especialment la presència de famílies i públic adult, aprofitant el potencial de creixement de l’horari de tarda i intensificant la difusió a través de les xarxes socials. Aquest segment de visitants ja ha crescut des que la fira es va traslladar al Museu de l’Aigua i del Tèxtil, un espai que ha contribuït a consolidar el format actual de l’esdeveniment.
Horaris i organització
La fira obrirà aquest dimarts i dimecres de 9 a 14h i de 15.30h a 19h, mentre que dijous l’horari serà de 9 a 14h. La iniciativa és possible gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa, els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, la Fundació Lacetània i el Consell Comarcal del Moianès, institucions que treballen conjuntament per oferir als joves del territori un espai d’orientació útil i proper.
Una fira de referència
Amb més de tres dècades de trajectòria, la Fira de l’Estudiant reafirma així el seu paper com un punt de referència per ajudar els estudiants a imaginar i construir el seu futur acadèmic i professional.
La Fira de l’Estudiant se celebra des de l’any 1993, en què va tenir lloc la primera edició a iniciativa de l’entitat juvenil Bloc, amb la col·laboració de l’Institut Lacetània. Des dels seus inicis, a l’Aula 2000, fins a l’actualitat, al Museu de l’Aigua i del Tèxtil després de passar pel Palau Firal, la Fira de l’Estudiant ha anat creixent tant en nombre de centres participants i volum de públic assistent, com en institucions implicades, oferta d’informació i assessorament, activitats i propostes d’acompanyament i, sobretot, en il·lusió i compromís.
