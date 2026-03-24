La Fira de l'Estudiant reorganitza la seva oferta amb una orientació més propera a la realitat professional
Els estands s’identifiquen amb colors per ajudar els visitants a descobrir els diferents àmbits laborals i els itineraris formatius vinculats a cada sector
La Fira de l’Estudiant introdueix enguany un nou enfocament en l’organització del recinte: els estudis i les opcions formatives s’identificaran per sectors professionals en lloc de fer-ho per itineraris educatius. L’objectiu de la fira, que té lloc des d’aquet dijous i fins dijous al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, és facilitar que els estudiants identifiquin els àmbits que més els interessen i entenguin millor quines sortides professionals hi estan vinculades.
En aquest sentit, hi haurà cinc sectors diferenciats per colors, que es podran identificar fàcilment als estands del recinte. Aquest plantejament pretén fer la visita més intuïtiva i ajudar els joves a orientar-se dins la fira.
Els visitants només hauran de buscar el color corresponent als estands per descobrir les opcions formatives relacionades amb aquell àmbit professional. A cada espai, els centres educatius i orientadors explicaran els itineraris possibles, resoldran dubtes i ajudaran els estudiants a trobar el camí que millor s’adapti als seus interessos i capacitats.El sector blau agruparà els estudis vinculats a la indústria del metall, la mobilitat, el sector manufacturer i la construcció, àmbits amb una forta presència al teixit industrial del territori.
El sector groc reunirà els itineraris relacionats amb la sostenibilitat i els serveis a les empreses, dos camps amb un creixement destacat i cada vegada més sol·licitats pel mercat laboral. Pel que fa al sector vermell, aquest inclourà les professions vinculades a la salut i l’atenció a les persones, així com els àmbits de l’oci, el benestar i el sector agroalimentari. El sector verd estarà dedicat a la transformació digital, amb estudis relacionats amb les tecnologies de la informació, la digitalització i els nous perfils professionals vinculats al món tecnològic. Finalment, el sector lila reunirà els estudis de règim especial, que inclouen les formacions artístiques i esportives.
Amb aquesta estructura, la Fira de l’Estudiant vol apropar l’orientació acadèmica a la realitat del món laboral. En lloc de centrar-se només en els camins educatius, el nou model posa el focus en els sectors productius i les professions, ajudant els joves a visualitzar millor cap a on poden dirigir el seu futur formatiu.
La iniciativa busca, en definitiva, que cada visitant pugui explorar els àmbits que més li interessen i rebre orientació directa sobre quins estudis poden portar-lo fins a la professió que imagina.
