La maternitat continua penalitzant les dones i frenant la igualtat salarial malgrat els avenços legals
La penalització per fills redueix l’ocupació i els salaris de les dones arreu del món
Laura Cercós Tuset
Malgrat els avenços legislatius en drets laborals de les dones arreu del món, la maternitat continua sent, a la pràctica, una de les principals barreres per a la igualtat de gènere a la feina. De fet, la criança dels fills i els salaris són dues de les fonts de desigualtats entre homes i dones al món, segons l’últim informe La dona, l’empresa i el dret del Banc Mundial. Tot i que la legislació ha avançat en els últims anys, la situació moltes vegades dista de la llei. «Avui dia, [...] cap economia ha garantit tots els drets legals necessaris per a la plena participació econòmica de les dones», determina el Banc Mundial, que fa anys que analitza com lleis, polítiques i pràctiques influeixen en les oportunitats econòmiques de les dones. Una de les barreres més persistents, segons el seu nou informe, és la maternitat. Reconeixen que «governs de totes les regions estan prenent mesures tangibles per eliminar les disposicions discriminatòries». L’any passat, per exemple, Egipte, Madagascar i Somàlia van introduir la baixa de paternitat remunerada, diverses economies van estendre la baixa de maternitat i Jordània va prohibir l’acomiadament de dones embarassades.
No obstant, la maternitat és un dels camps on hi ha més diferències entre el que diuen les lleis i el seu compliment. Així ho il·lustra aquest índex del Banc Mundial, que puntua del 0 al 100 deu temes relacionats amb la vida laboral. Les regulacions al món sobre maternitat obtenen un 69,46, mentre que les estructures que les recolzen, com facilitats per obtenir la baixa, només aconsegueixen un 35,79. «Sense les polítiques i les institucions necessàries per recolzar la seva implementació, i sense una aplicació efectiva, les lleis continuen sent merament suggerents i és poc probable que aconsegueixin l’impacte previst», assenyalen a l’informe.
No és res nou que la decisió de tenir fills impacti de manera diferent en dones i homes. Acadèmicament és el que es coneix com a children penalty (penalització per fills), i des del Centre per a la Representació Igualitària a l’Economia de la London School of Economics han creat un atles per conèixer l’impacte que té la cura dels fills en les dones de tot el món.
«La majoria dels països mostren penalitzacions per maternitat clares i de gran magnitud: homes i dones segueixen tendències paral·leles abans de la paternitat, però divergeixen de manera marcada i persistent després de tenir fills», expliquen els autors de l’atles en un article. Hi ha grans penalitzacions a l’Amèrica Llatina, petites a l’Àfrica Central i una gran heterogeneïtat a l’Àsia i Europa. De fet, aquestes penalitzacions tendeixen a ser més elevades al sud del continent europeu. A Espanya, tenir fills penalitza un 38% la taxa d’ocupació de les dones en comparació amb la dels homes, mentre que a Suècia i Noruega representa el 9%, respectivament.
L’informe del Banc Mundial assenyala que les dones representen proporcions més altes de treballs temporals i atur, fins i tot entre les que tenen més formació. ¿Els motius? Segons l’informe La bretxa retributiva entre dones i homes: causes, evolució i conseqüències, de l’Institut de les Dones d’Espanya, les dones recorren voluntàriament amb més freqüència al treball parcial i a excedències per assumir responsabilitats de cura, mentre que els homes, en gran manera, per continuar amb la seva formació.
I tot això impacta en la bretxa salarial. Segons les dades de l’Enquesta anual d’estructura salarial recollida a l’informe, el 2023 el guany mitjà anual dels homes a Espanya va ser de 30.372,49 euros i la de les dones, de 25.591,31 euros. Una bretxa salarial del 15,74%. Malgrat que aquesta bretxa s’ha anat escurçant, el salari mitjà anual de les dones espanyoles el 2023 va ser encara inferior al dels homes espanyols de 10 anys abans.
Segons el Banc Mundial, tot i que molts països han modernitzat la seva legislació laboral i han reconegut la igualtat salarial, en més d’un terç encara hi ha restriccions que limiten l’accés de les dones a certs llocs de treball, especialment en ocupacions considerades perilloses, treball nocturn o sectors clau. «Els puntatges alts en l’índex de marcs legals no marquen el final del procés de reforma d’una economia. [...] Aconseguir una igualtat duradora requereix més que simplement adoptar lleis que promoguin la igualtat de gènere», reclamen.
