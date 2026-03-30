Beques 2026-2027 a Catalunya: calendari, requisits i els errors que et poden deixar fora
El proper curs 2026-27 serà la primera vegada que la Generalitat de Catalunya atorgarà les beques per a estudis no universitaris. Els alumnes les hauran de demanar a través del Departament d'educació entre el 7 d'abril i el 18 de maig. A diferència d'altres anys que les havien de demanar al Ministeri d'educació (beques MEC).
Sota l'objectiu d'ajudar a continuar els estudis en posteriors a l'ESO complint uns requisits econòmics i acadèmics específics, el Govern ha aprovat avançar 140 milions d'euros destinats a les beques.
Quins estudis queden coberts per les beques?
Les beques estaran disponibles a aquells alumnes que tinguin pensat cursar algun d'aquests estudis no universitaris:
- Batxillerat
- Formació professional de grau mitjà i de grau superior
- Ensenyaments artístics professionals
- Ensenyaments esportius
- Ensenyaments artístics superiors
- Estudis religiosos superiors
- Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
- Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior
- Cicles formatius de grau bàsic
Requisits:
Per a demanar la beca és necessari tenir la nacionalitat espanyola o d'algun país de la Unió Europea, sempre que l'estudiant i la família visquin a l'Estat. Si l'estudiant fos d'algun altre país, cal que sigui menor de 18 anys o permís de residència com a mínim des del 31 de desembre de 2025.
En el cas dels requisits acadèmics, és important tenir en compte que no poden demanar la beca aquelles persones que la demanin per a repetir un curs o ja disposin d'un nivell igual o superior. A més cal tenir la nota mínima de l'estudi desitjat, que en la majoria de casos és de 5 tot i que a idiomes, cicles formatius de graus bàsics i cursos de preparació per a FP no hi ha una nota mínima. I en el cas dels econòmics, tenen en compte els ingressos de la unitat familiar en funció de la seva quantitat de membres, i el patrimoni familiar.
El mateix portal de Gencat presenta una llista de motius pels quals podrien denegar la beca i un apartat per al·legacions i recursos.
Com es fa la sol·licitud i què has de tenir en compte per a no equivocar-te?
Si l'estudiant té 18 anys o els fa aquest any, la pot fer pel seu compte si no, ho ha de fer el seu pare, mare o tutor/a legal. La sol·licitud s'ha de fer en línia, a través del portal de Tràmits Gencat. És recomanable fer la sol·licitud telemàtica tot i no tenir clar què es vol estudiar, ja que les beques són limitades i fora del termini no s'acceptarà. Més endavant, al setembre, hi ha l'opció de modificar les dades acadèmiques i de residència.
A l'hora de presentar la sol·licitud, és molt important revisar i actualitzar les dades, perquè en obrir el formulari n'hi ha que s'omplen automàticament. També és molt important confirmar la presentació de la sol·licitud. És a dir descarregar el justificant i assegurar-se que a l'Àrea privada o de l'espai de seguiment l'estat surti com a 'Rebuda'. En cas de tenir qualsevol dubte o complicació, la plataforma informa que es pot demanar cita a les oficines d'atenció ciutadana.
