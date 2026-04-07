Fins al 18 de maig
Catalunya obre el termini per sol·licitar la beca general d’estudis universitaris i no universitaris per al curs 2026-2027
És la primera convocatòria que el Govern gestionarà íntegrament per a estudiants residents a Catalunya, després del traspàs del Ministeri
Regió7
Aquest dimarts s’ha obert la convocatòria per sol·licitar la beca general de la Generalitat de Catalunya per als estudiants que en el curs 2026-2027 cursaran estudis universitaris i no universitaris. El termini finalitzarà el 18 de maig. Aquestes beques s’adrecen a estudiants que el curs vinent cursaran batxillerat, formació professional, altres estudis postobligatoris i graus i màsters universitaris. Per obtenir una beca cal complir determinats requisits acadèmics i econòmics, que també determinaran la quantia de l’ajuda.
Amb el traspàs definitiu de la gestió de les beques per part del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Govern de l’Estat, aquesta serà la primera convocatòria que la Generalitat gestionarà íntegrament per als estudiants amb domicili familiar a Catalunya (amb data de 31 de desembre de 2025).
Contra l’abandonament escolar
Les beques per a estudis no universitaris contribueixen a garantir la continuïtat formativa més enllà de l’ensenyament obligatori. Els estudiants amb domicili familiar a Catalunya que el curs vinent vulguin cursar batxillerat, formació professional o altres estudis postobligatoris han de presentar la sol·licitud de la beca a través del tràmit Beques per a estudis no universitaris del Departament d’Educació i Formació Professional. El Departament d’Educació destinarà 140 milions d’euros a aquestes beques.
Pel que fa als estudis de grau i màster universitaris, la gestió de les beques la durà a terme l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), dependent del Departament de Recerca i Universitats. Els estudiants amb domicili familiar a Catalunya que cursaran aquests estudis han d’accedir al tràmit "Beca general de la Generalitat" per a estudiants que cursin estudis universitaris.
75.000 sol·licituds
El Departament de Recerca i Universitats destinarà un total de 135 milions a ajuts per a estudiants universitaris, que també es concediran en funció de la renda, el patrimoni familiar i els requisits acadèmics. L’AGAUR espera rebre aquest any unes 75.000 sol·licituds.
Els estudiants amb domicili familiar fora de Catalunya han de presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports.
La sol·licitud es pot fer de manera telemàtica mitjançant un sistema d’identificació digital vàlid.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats