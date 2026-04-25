Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiPart a la C-16Atropellament a AviàNou CongostLamine YamalConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Propostes de joc per a infants de 2-3 anys

Un pare jugant amb els seus fills / EL PERIÓDICO

Núria Baldes (Directora de l'Escola Bressol UPetita)

A partir dels dos anys, el joc és una eina clau per al desenvolupament dels infants. És la seva manera natural d’aprendre, expressar-se i entendre el món. En aquesta etapa, el joc sol ser solitari o paral·lel, però ja comencen a aparèixer les primeres interaccions.

El joc simbòlic permet als infants imitar el món adult, desenvolupar el llenguatge i comprendre els rols socials. Donar menjar a un ninot o convertir una capsa en un cotxe en són exemples habituals. Les cuinetes, els ninots, les disfresses o els racons de joc temàtic en potencien la creativitat.

Els jocs d’exploració i manipulació afavoreixen la coordinació ull-mà i el descobriment sensorial. Materials com la plastilina, les pintures o els papers amb textures responen a la necessitat de tocar, provar i experimentar.

El moviment també és essencial: córrer, saltar o enfilar-se contribueix al desenvolupament físic i a l’equilibri. Pilotes, bicicletes sense pedals o túnels hi tenen un paper destacat.

Els jocs de construcció, classificació i encaix estimulen la motricitat fina, la lògica i la resolució de problemes. Els contes i llibres il·lustrats, amb imatges clares i textos breus, fomenten el llenguatge, l’atenció i el gust per la lectura. La música, finalment, afavoreix el ritme, la memòria i l’expressió. Jugant, els infants creixen en tots els àmbits del seu desenvolupament.

Tal com diu Kay Redfield Jamison “Els nens necessiten llibertat i temps per jugar. El joc no és un luxe, és una necessitat.”

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents