Un projecte de lleure entre l’art, la ciència i l’experimentació
Còbuc, l’espai de creixement i aprenentatge de Berga, ofereix ‘Ïu’, un casal d’estiu renovat
Després de gairebé 7 anys, l’espai de creixement i aprenentatge Còbuc de Berga arriba a la maduresa professional i ho fa públic anunciant un nou casal d’estiu a la comarca. El setembre del 2019, Eva Cantarero i Sheila Moreno, dues ments inquietes, van obrir les portes del que seria el seu projecte professional: Còbuc. Des del primer dia, aquest projecte pretén ser una alternativa al reforç educatiu convencional, oferint a nens i nenes de totes les edats i les seves respectives famílies, així com a tota persona que es troba en un procés formatiu, una ajuda ajustada a les seves necessitats des d’una mirada que integra l’educació, la logopèdia i la psicologia.
Poques setmanes abans d’acabar el seu setè curs escolar, les creadores de Còbuc anuncien un canvi en l’enfocament del projecte de cara al curs 2026 – 2027 que, segons expliquen, «ha passat de l’adolescència a l’edat adulta». Abans, però, han volgut replantejar el seu Casal d’Estiu Didàctic que ja s’havia fet un lloc en l’oferta de lleure del Berguedà i presenten «Ïu», el nou casal d’estiu de Còbuc.
«Ïu» recull l’essència d’aquests cinc anys de Casal d’Estiu Didàctic proposant un projecte de lleure amb identitat pròpia on l’eix central és la relació entre l’art, la ciència i l’experimentació. «Des de Còbuc sempre s’ha apostat per una proposta didàctica que mantingui els nens i nenes actius cognitivament durant l’estiu, un període no lectiu que, sovint, passa factura al procés d’ensenyament-aprenentatge dels més petits», segons explica Moreno, qui lidera aquest canvi de mirada. Una altra de les característiques principals del casal és la inclusió. «No podem entendre la nostra tasca professional sense atendre, i també entendre, la diversitat» i, per això, des de la primera edició del casal, participen del programa «Lleure inclusiu» del Consell Comarcal del Berguedà i programen activitats multinivell.
L’objectiu principal d’«Ïu» és oferir una proposta que articuli la relació entre art, ciència i experimentació, apropant els infants a allò que ens és propi per naturalesa: l’aprenentatge a través de la interacció amb el món que ens envolta. «En un moment en què cada vegada estem més connectats a la realitat virtual o a entorns digitals, recuperar, per exemple, la sorpresa davant un experiment, el contacte amb la natura o, fins i tot, embrutar-nos, ens sembla imprescindible i fer-ho a través de l’art permet, a més, adquirir nous llenguatges. No abandonem la mirada didàctica del casal ni l’atenció a la diversitat, ans al contrari, les integrem».
Les activitats estan pensades des de l’experiència artística de les seves creadores, tenint en compte el que ofereixen els estudis en neuroeducació i considerant el mètode científic per crear coneixement; tot, en un marc inigualable com és el del lleure. El nou enfocament del casal va lligat, també, a la creació d’una nova identitat, tal com descriu Moreno: «Hem optat per posar-li nom propi per dotar-lo de personalitat i generar vincle emocional amb el projecte». També s’ha creat un equip de disseny i comunicació de la mà de Jennifer M.Espelt i Laura Herrera. Així doncs, aquest juliol coneixerem l’Ïu que, com descriuen les seves creadores, és entremaliat, bromista, curiós i dinàmic.
