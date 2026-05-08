Casals i campus d’estiu: descobreix propostes per a infants i joves

Esports, activitats creatives, idiomes o aventures a l’aire lliure formen part d’un ampli ventall d’experiències

La Catalunya central disposa d'una àmplia oferta per als mesos d'estiu / Freepik

Queralt Casals

Manresa

A la recta final del curs escolar, les famílies comencen a planificar les activitats d’estiu per als seus infants i joves. Esports, activitats creatives, idiomes o aventures a l’aire lliure formen part d’un ventall d’experiències que converteixen l’estiu en una oportunitat única per créixer, fer amistats i descobrir noves passions. Et presentem algunes de les opcions de casals i campus que trobaràs aquest estiu a la Catalunya central.

Pisijoc a les Picines Municipals de Manresa

El Pisijoc és una activitat de lleure de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella de Manresa pensada per a infants de 3 a 12 anys. El campus esportiu es durà a terme del 22 de juny fins al 4 de setembre, en torns setmanals. Cada jornada combina piscina, jocs aquàtics i activitats esportives i lúdiques, oferint una experiència variada i engrescadora. Aquest estiu la temàtica és «Viatgem pel món», amb propostes inspirades en diferents països i cultures, fet que aporta un component educatiu i creatiu a l’activitat.

El Pisijoc és una opció pràctica per conciliar i, alhora, perquè els infants gaudeixin d’un estiu dinàmic i saludable amb un equip que està format per personal qualificat, que garanteix un entorn segur i actiu. A més, la proposta disposa de servei despertador i opció de carmanyola facilitant encara més l’organització diària de les famílies. Més informació a www.piscinesmanresa.cat.

El campus esportiu es durà a terme del 22 de juny fins al 4 de setembre / Piscines Manresa

Stage artístic d’Eòlia Centre Superior d'Art Dramàtic a la natura

Aquest estiu, l'escola jove d'EÒLIA Centre Superior d'Art Dramàtic torna a apostar per la creativitat i les arts escèniques amb el seu campus per a joves de 12 a 15 anys, una proposta pensada per desenvolupar la seva expressió artística mentre gaudeixen d’un entorn privilegiat a El Jou Nature a Guardiola del Berguedà en plena muntanya, en un mas, a prop del pantà de la Baells a tocar del Pedraforca.

Del 25 al 28 de juny, hi haurà formació artística diària, com teatre, cant, improvisació, dansa i introducció al cinema; impartida per docents vinculats al món professional. Durant 4 dies, desconnectaran de pantalles, explorant el seu talent i fent nous vincles d’amistat. L’espai és ideal per combinar activitats d’arts escèniques i d’aventura, jocs de nit i propostes cooperatives orientades a potenciar habilitats comunicatives i experiències emocionals inoblidables.

Les inscripcions estan obertes fins al 12 de juny a través del telèfon 933 192 397, per WhatsApp al 621 183 545 o bé a través del correu elplanter@eolia.cat. Més informació a: Escola Jove d’Eòlia.

L'escola jove d'EÒLIA Centre Superior d'Art Dramàtic torna a apostar per la creativitat i les arts escèniques / Arxiu particular

Campus de tecnificació i casal d’estiu al The Club Pàdel Bages

The Club Pàdel Bages ofereix un casal d’estiu, que combina esports, piscina, activitats i excursions, i un campus de tecnificació de pàdel o tennis, enfocat a millorar el nivell de joc. Del 22 de juny al 14 d’agost, el casal d’estiu, adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys, ofereix activitats de multiesports, manualitats, sortides i experiències especials com les nits de bivac, oferint una gran varietat de propostes que mantenen l’interès i la motivació dels participants. A més, el casal ofereix horaris flexibles per adaptar-se a les necessitats de cada família, amb opcions de matí, tarda o jornada completa, així com serveis d’acollida i recollida.

D’altra banda, del 22 de juny al 31 de juliol, el campus de tecnificació de pàdel o tennis, per a infants i joves d’entre 6 i 16 anys, està enfocat a la millora del nivell de joc. Amb entrenaments dinàmics, exercicis pràctics i situacions reals de joc, els nens i nenes desenvolupen habilitats clau com la coordinació, el control de pilota i la presa de decisions a pista. També ofereix servei d’acollida i de menjador. Les inscripcions ja estan obertes. Més informació a www.theclubpadel.com.

The Club Pàdel Bages ofereix un casal d’estiu campus de tecnificació de pàdel o tennis / Arxiu particular

Ïu, el casal d’estiu de Còbuc

El casal d’estiu «Ïu» de Còbuc, l’espai de creixement i aprenentatge de Berga, és una proposta de lleure educativa i inclusiva que uneix art, ciència i experimentació per oferir als infants un estiu actiu, creatiu i enriquidor. El projecte, hereu del Casal d’Estiu Didàctic impulsat durant els darrers anys, aposta per estimular la curiositat i l’aprenentatge a través de l’experiència.

Amb una mirada pedagògica basada en la neuroeducació i el mètode científic, «Ïu» promou espais on els nens i nenes poden descobrir, crear i experimentar mentre es diverteixen. A més, el casal manté un ferm compromís amb la inclusió i l’atenció a la diversitat, amb activitats adaptades i la participació en el programa «Lleure inclusiu» del Consell Comarcal del Berguedà.

L’activitat es durà a terme del 29 de juny al 31 de juliol, els matins de 9 a una, amb opció d’acollida el matí i el migdia. Les incripcions es poden fer del 12 de maig al 22 de juny. Més informació a hola@cobuc.cat, al telèfon 685 927 907 o a www.cobuc.cat.

Còbuc és un espai de creixement i aprenentatge de Berga / Còbuc

«Fa estiu» amb l’Ajuntament de Manresa

L’Ajuntament de Manresa posa a disposició de la ciutadania la programació de «Fa estiu», l’oferta de casals, tallers i activitats pels mesos de juliol i agost per a infants a partir d’1 any fins a joves de 25. Es tracta d’una quinzena de propostes, amb jocs, esports, excursions i altres activitats, amb més de 2.000 places disponibles.

El programa inclou els casals habituals enfocats a activitats lúdic-educatives i esportives com els casals Òrbita Jove, els de Temps X Viure a la Ludoteca Ludugurus i a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, el Pisijocs d’estiu a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, les Jornades d’estiu i els Intensius de natació a l’Ateneu Les Bases, el Casal Esportiu Municipal, al complex esportiu del Vell Congost i al Parc de l’Agulla, i el casal del Pla Educatiu d’Entorn, que es farà a les escoles Sant Ignasi i Ítaca.

Tota la programció es pot descarregar en aquest enllaç, i també es pot accedir a l’apartat web manresa.cat/faestiu, on a més de la informació de cada casal, taller i activitat, hi ha els enllaços per a les inscripcions.

Activitats de canoa i caiac al Parc de l'Agulla dins el Casal Esportiu Municipal / Arxiu/Ajuntament de Manresa

