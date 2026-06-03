Sergio Herrera, estudiant de Medicina i una de les millors notes de la Selectivitat del 2025: «Em deien que s’ha de ser una mica 'golfo', no tot és estudiar»
L’estudiant de Medicina, la millor nota de Sevilla l’any passat, ha assegurat que la clau per afrontar la PAU es basa en la curiositat, la constància i l’esport
Sarai Bausán García
Amb la Selectivitat a tocar a Catalunya i ja en marxa en diferents punts de l'Estat, molts els estudiants es troben repassant les assignatures a les quals s’hauran d’enfrontar a les properes Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
Perquè els alumnes es presentin a aquests exàmens en les millors condicions i amb el màxim èxit possible, la Universitat de Sevilla ha compartit amb la ciutadania el testimoni de Sergio Herrera, actual estudiant de Medicina a la institució sevillana i millor nota de la PAU el 2025.
Els consells de la millor nota de la PAU a Sevilla
Per a Herrera, hi ha tres pilars fonamentals per sortir victoriós d’aquests exàmens: la curiositat, la constància i l’esport. «Perquè l’èxit no només està a estudiar molt, sinó també a mantenir l’equilibri, confiar en un mateix i gaudir del camí», ha assenyalat la Universitat de Sevilla. Un pensament que comparteix l’estudiant de Medicina, que ha afirmat que el primer que cal tenir en compte, i que recomana a tothom, és ser «molt curiós».
Curiositat i il·lusió per afrontar la Selectivitat
«Davant noves assignatures i nous canvis, que vagin sempre amb aquesta il·lusió d’aprendre i d’enriquir-se com a persones», ha indicat l’estudiant. Sobre la importància de confiar en un mateix per obtenir bons resultats en aquesta pròxima Selectivitat, Herrera ha explicat: «Sigui el que sigui el que facin a la vida, però especialment en proves així, recomano que vagin amb molta confiança, que confiïn en els seus coneixements i que facin la prova amb consciència i que diguin: “ostres, jo m’he preparat per això i ho aconseguiré”».
La confiança com a clau abans dels exàmens
A més, el jove ha remarcat que cal tenir en compte que durant les setmanes prèvies a la PAU caldrà dedicar-hi «moltes hores» per donar «tot el que tinguis» i aconseguir els resultats desitjats. Tanmateix, també és important dedicar temps a qualsevol afició que permeti desconnectar, i una de les millors opcions a la qual recorre Herrera és l’esport.
L’esport per desconnectar abans de la PAU
«Sens dubte és fonamental, tant per a la salut com per sentir-se bé i, per descomptat, per tenir claredat mental i també ganes d’estudiar», ha remarcat el jove. Per això, ha recomanat als estudiants mantenir una bona rutina esportiva per reduir els nervis i mantenir la ment clara.
«Al cap i a la fi, si t’hi passes tot el dia estudiant i t’hi dediques molt, sempre m’han dit que s’ha de ser una mica golfo, que no pot ser tot estudiar. I bé, si això ho combines amb l’esport, està genial», ha conclòs el jove.
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada
- Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix 'Los niños del Brasil': Jeremy Strong caçarà nazis
- Confirmada la condemna a 6 anys de presó per un massatgista de Sant Joan per agressió sexual a una clienta de 18 anys