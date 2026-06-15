Global Studies: formar els professionals que entendran i lideraran un món sense fronteres
La UVic-UCC aposta per un grau innovador, impartit íntegrament en anglès i amb una forta dimensió internacional, per preparar una nova generació capaç d'afrontar els grans reptes globals del segle XXI
Regió7
La globalització, la transformació tecnològica, les migracions, els conflictes geopolítics i l'emergència climàtica són fenòmens que conviuen i entendre el món s'ha convertit en una competència tan necessària com complexa. Els reptes actuals transcendeixen fronteres i exigeixen professionals capaços d'analitzar realitats diverses, connectar coneixements i actuar en entorns internacionals. Amb aquesta mirada de futur, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ofereix el grau en Global Studies, una proposta acadèmica innovadora destinada a formar els líders i professionals globals de la pròxima generació.
El grau, que va començar a impartir-se el curs 2024-2025 a la Facultat d’Empresa i Comunicació del Campus Vic de la UVic-UCC, respon a una necessitat cada vegada més evident: la demanda de perfils híbrids, amb una sòlida base humanística i social i capacitat per interpretar els grans fenòmens globals des d'una perspectiva transversal. Política, economia, relacions internacionals, història, dret, sociologia i comunicació conflueixen en un pla d'estudis pensat per comprendre un món cada vegada més interconnectat.
L’enfocament multidisciplinari de Global Studies permet als estudiants desenvolupar una mirada crítica sobre qüestions que marcaran el futur de les societats, com les migracions, els desequilibris econòmics, la sostenibilitat, la governança internacional o les noves dinàmiques geopolítiques.
Segons explica Joan Esculies, un dels professors del grau, l'objectiu és formar professionals preparats per entendre i actuar en contextos internacionals i multiculturals. «Volem que els estudiants desenvolupin pensament crític, coneixement intercultural i capacitat d'incidència en la societat. Necessitem persones capaces de comprendre la complexitat del món i contribuir a la seva transformació», assenyala.
La internacionalització
La dimensió internacional és un dels principals elements diferencials d'aquests estudis. El grau s'imparteix íntegrament en anglès, fet que permet als estudiants treballar des del primer dia en la llengua habitual de moltes institucions, organitzacions i empreses globals.
Francès o xinès: entendre el món també passa per parlar-ne les llengües
Dominar l'anglès ja no és l'únic requisit que cal per moure's en entorns internacionals. Conscient d'aquesta realitat, el grau en Global Studies de la UVic-UCC incorpora l'aprenentatge obligatori d'una segona llengua estrangera, a escollir entre francès i xinès, una aposta poc habitual dins l'oferta universitària catalana.
L'objectiu va més enllà de l'adquisició de competències lingüístiques. Aprendre una nova llengua implica també apropar-se a altres cultures, formes de pensament i maneres d'entendre les relacions internacionals. En el cas del francès, els estudiants accedeixen a una llengua de gran pes en organismes multilaterals i institucions europees. El xinès, per la seva banda, obre la porta a comprendre millor una de les grans potències econòmiques i geopolítiques del segle XXI.
Aquesta formació complementa la dimensió internacional del grau i contribueix a formar professionals preparats per comunicar-se, negociar i treballar en contextos multiculturals cada vegada més diversos.
L'experiència internacional va més enllà de les aules. El pla d'estudis incorpora una mobilitat obligatòria durant l'últim curs, sigui mitjançant un intercanvi acadèmic o unes pràctiques en una organització internacional. Aquesta experiència permet aplicar els coneixements adquirits, ampliar horitzons i desenvolupar competències molt valorades en el mercat laboral, com l'adaptabilitat, l'autonomia o la capacitat de treballar en contextos culturals diversos.
Durant els estudis, els estudiants també participen en visites acadèmiques, activitats pràctiques i trobades amb professionals i responsables d'institucions públiques i privades. Aquest contacte directe amb la realitat ajuda a connectar els aprenentatges teòrics amb els grans debats i desafiaments contemporanis.
Aitana Seguí, estudiant del grau, explica per què es va decantar per aquests estudis: «Avui en dia el món necessita gent que es formi amb una mirada internacional que et pugui aportar nous coneixements i que t’obri portes». Per a ella, Global Studies és una opció especialment interessant per a joves amb interès per la política, l'economia, la història internacional, el dret o les relacions globals. «Les experiències, les oportunitats i els contactes que coneixes estudiant aquest grau són impressionants», subratlla Seguí.
Les sortides professionals són tan diverses com els reptes que aborda la titulació. Els graduats podran desenvolupar la seva carrera en organismes internacionals, institucions europees, administracions públiques, ONG, think tanks, consultories, departaments de relacions internacionals o projectes vinculats a la cooperació, la sostenibilitat i la governança global.
En un món on les fronteres són cada vegada més difuses i els problemes requereixen solucions compartides, la capacitat d'entendre les dinàmiques globals esdevé un valor diferencial. Amb Global Studies, la UVic-UCC aposta per formar una generació preparada no només per interpretar els canvis del món, sinó també per liderar-los.
«Sempre m’ha interessat entendre com funciona el món actual»
Daniel Macià, estudiant del grau en Global Studies, comenta que va escollir aquests estudis perquè l’atreia la idea d’estudiar temes internacionals, «no només des de la política sinó també des de l’economia, la societat, la cultura i les relacions entre països».
«Sempre m’ha interessat entendre com funciona el món actual des d’una perspectiva global», afegeix abans de comentar que en un futur li agradaria orientar-se sobretot cap a l’àmbit econòmic, «especialment l’economia internacional, el desenvolupament, la gestió de projectes, la consultoria o l’anàlisi de contextos globals».
Per a aquest estudiant un dels trets diferencials que el va portar a escollir aquest grau és que es fa tot en anglès, «aspecte que considero molt important per preparar-me per a un futur professional en un entorn internacional». Una altra característica que va tenir en compte és que és un grau multidisciplinari, «ja que permet entendre els problemes globals des de diferents àmbits i no quedar-se només amb una visió limitada».
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Per què Manresa encapçala rànquings d’infidelitats?
- Un vídeo fet amb intel·ligència artificial mostra com era el dia a dia a la mina de Cardona
- Borja Morán, fill de qui dona nom al nou CAP de Sant Fruitós: «Molta gent ens diu que era el seu metge, però també part de la seva família»
- Dues metgesses de l'ICS Catalunya central són reconegudes per dedicar-se a la recerca