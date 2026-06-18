Només un 10% d'alumnes d'ESO i batxillerat verifica sempre la informació obtinguda amb IA, segons un estudi
Tres de cada deu estudiants declara un coneixement baix o molt baix d'aquesta tecnologia
ACN
Només un 10% d'alumnes d'ESO i batxillerat verifica sempre la informació obtinguda mitjançant intel·ligència artificial generativa (IAG). Així ho indiquen els resultats d'un estudi de l'Escola Pia de Catalunya i la UOC fet amb 3.700 estudiants d'escoles concertades. D'acord amb l'estudi, un 23,8% dels joves assenyala que verifica sovint les respostes obtingudes amb IA, un 32,9% ho fa de vegades, un 21,7% rarament i un 11,5% mai. Les estratègies que s'utilitzen són contrastar-ho amb fonts acadèmiques, professors i familiars o buscar opinions d'experts, entre altres. L'estudi també exposa que un 34,8 % declara un coneixement baix o molt baix d'aquesta tecnologia, mentre que un 46,6 % se situa en nivells alts.
Les conclusions de l'anàlisi mostren que actualment l'ús més estès de la IAG entre l'alumnat és per generar principalment contingut escrit. Els usos més avançats —entre els quals s'inclou la generació d'imatge, vídeo, codi, simulació o enginyeria de prompts— són molt menys freqüents.
A més, revela que la via principal per aprendre a fer servir la IAG és l'autoaprenentatge. Segons Marta López Costa, membre de l'equip de coordinació de l'estudi i una de les responsables del grup de recerca en Educació (GREDU) de la UOC i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, creu que cal "construir una cultura pedagògica d'ús de la IA".
En aquest sentit, considera que "el primer pas és que l'escola assumeixi un paper actiu". D'altra banda, també apunta com un segon repte per als centres educatius ensenyar a verificar la informació. "Aquesta hauria de ser una competència central: contrastar respostes, buscar fonts fiables, detectar errors, entendre biaixos i no confondre fluïdesa textual amb veracitat", apunta la investigadora.
Ramon Puig, impulsor de la iniciativa i membre de la comissió sobre IA de l'Escola Pia de Catalunya, apunta a un altre repte pedagògic en aquest context: formar el professorat. Segons ell, els docents han de ser "referents de criteri" en l'entorn digital. Així, en lloc d'actuar com a 'policies' de la IA, fer-ho com a guia per "verificar, interpretar i preservar l'autoria de l'alumnat".
Per tot plegat, entre les recomanacions que fan hi ha l'elaboració d'un protocol o normativa de centre que garanteixi uns criteris comuns sobre què és la IAG i quins límits té; fer de l'escola un espai d'aprenentatge "crític", integrar la dimensió ètica i diversificar eines i usos més enllà de ChatGPT i de la generació de text.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: 'A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús
- Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
- El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet
- Necrològiques del 17 de juny del 2026