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El curs escolar acaba amb 1.299 centres adherits al manifest per deixar de fer sortides i colònies

Els serveis territorials de Girona són els que concentren més adhesions, amb 231

La concentració l'ha encapçalat una gran pancarta amb el lema 'Fora de l'aula també és escola'

La concentració l'ha encapçalat una gran pancarta amb el lema 'Fora de l'aula també és escola' / Mar Martí

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María Belmez (ACN)

Barcelona

El curs escolar acaba aquest divendres amb 1.299 centres adherits al manifest per deixar de fer sortides i colònies el curs vinent, segons consta al portal web de la iniciativa 'Aturem sortides educatives'. Aquesta és una mesura de pressió que el col·lectiu docent ha impulsat en el marc del conflicte obert amb el Departament d'Educació. En l'acord assolit al març entre la conselleria i CCOO i UGT s'incloïa el pagament de 50 euros per pernoctació -amb un màxim de dos docents-, però això no ha aturat el degoteig de centres que s'hi sumaven a la iniciativa. Del total que ho han fet, 231 es troben a Girona, 177 al Vallès Occidental, 169 al Maresme-Vallès Oriental, 142 al Consorci d'Educació de Barcelona i 129 a Lleida.

Hi ha també 96 centres del Penedès adherits, 95 al Baix Llobregat, 82 al Barcelonès, 79 a la Catalunya Central, 54 a Tarragona, 24 a Terres de l'Ebre i 21 a l'Alt Pirineu i Aran.

Al text, impulsat al febrer, els docents expressen que deixaran de fer sorties escolars i/o colònies fins que el Departament d'Educació "implementi millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu públic". Afegeixen que és una mesura de pressió "legítima" davant d'una realitat "que fa massa anys que s'arrossega i que ha esdevingut insostenible".

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La protesta va sorgir de docents del Maresme i la Selva i ha rebut adhesions de centres d'arreu de Catalunya.

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