L'abraçada d'un fill després d'un conflicte és un acte d'amor que no s'ha de rebutjar
Els nens tenen la seva pròpia manera de comunicar-se i expressar-nos les seves emocions
Milena González, experta en criança remarca: "No facis mai cap d'aquestes tres coses quan el teu fill et mostri afecte"
Criar un fill mai ha estat una tasca fàcil, una bona criança implica acompanyar-lo a cada pas, incloent-hi aquells moments en què s'equivoca. Encara que ens surti de manera innata voler corregir immediatament aquelles actituds que ens disgusten, la manera com reacciones davant els errors dels teus fills pot marcar una gran diferència en el seu desenvolupament emocional i en la relació que construeixen amb tu.
La psicòloga Milena González, amb gairebé 2 milions de seguidors a Instagram (@unamamapsicologa_), explica en un vídeo que hi ha certes coses que no cal fer quan el teu fill s'acosta a fer-te una abraçada a la recerca d'afecte després d'haver tingut una discussió o un conflicte amb tu.
"Tant se val si no es us posar d'acord en un moment determinat, si et va parlar des de l'enuig per una situació determinada o si et va fer mala cara quan li vas posar un límit. Si a l'estona s'acosta a tu amb una abraçada no facis cap d'aquestes coses"
Què no s'ha de fer
Per començar és important que "no apliquis la llei del gel" o també coneguda com "la llei del silenci". Si després d'un enuig el teu fill s'acosta, no la posis en pràctica, informa la psicòloga. L'anomenada "llei del gel" és coneguda per ser una conducta de violència passiva i abús emocional. Consisteix a ignorar deliberadament una altra persona, retirar-li la paraula i mostrar total indiferència després d'un conflicte o fins i tot sense cap motiu aparent. És a dir, un bon exemple sobre que no fer, seria quedar-se quiet amb els braços plegats i la mirada freda perquè sàpiga que estem enfadats amb allò que acaba de fer.
Un altre requisit que cal evitar és: "frenar-lo amb un reclam". González també desaconsella que, quan el fill busca l'abraçada, la resposta sigui insinuar que només ve per aconseguir alguna cosa i manifestar-li directament que estàs enfadat amb ell.
El més important és correspondre el teu fill en situacions delicades, si el teu fill t'abraça, abraça'l de tornada i per descomptat si després hi ha alguna cosa a parlar, parla-ho. Però no interrompis aquest moment amb retrets, indiferència o distància perquè potser, només potser, el teu fill està fent alguna cosa que ningú va fer amb tu a la teva infància, acostar-se a tu després d'equivocar-se", manifesta.
Moltes vegades els nens no saben expressar amb exactitud allò que els molesta, tampoc el penediment. "Potser no ho diu amb paraules, perquè no sap, perquè li fa vergonya, però aquesta abraçada és la seva manera de demanar-te perdó", afegeix González.
Per a la psicòloga, aquesta abraçada després d'una discussió pot tenir molt més significat del que sembla. "Està triant l'enllaç amb tu per sobre de l'orgull i això és un gran acte d'amor. Així que quan el teu fill s'acosti a tu amb una abraçada després d'un moment d'indiferències, és la manera de dir que t'estima", remarca.
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