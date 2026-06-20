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Les escoles Vedruna de la Catalunya central celebren el bicentenari de la institució

Els centres educatius d’Artés, Berga, Cardona, Puigcerdà, Navàs, Sallent i Manresa acullen trobades d’alumnes

La Fundació Vedruna Catalunya Educació celebra el bicentenari de la congregació de germanes Carmelites de la Caritat Vedruna

La Fundació Vedruna Catalunya Educació celebra el bicentenari de la congregació de germanes Carmelites de la Caritat Vedruna / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

La Fundació Vedruna Catalunya Educació, amb 39 escoles arreu del país, celebra enguany el bicentenari de la congregació de germanes Carmelites de la Caritat Vedruna. El mes de febrer va tenir lloc el gran acte institucional a Tarragona i la institució ha anat desenvolupant tot un calendari d’actes, que culminarà el juliol a Vic amb la Trobada internacional de joves Vedruna. La celebració del bicentenari va incloure la inauguració d’una escultura de Joaquima de Vedruna, fundadora de la congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna, al Camí dels Fundadors de Montserrat. La celebració dels 200 anys de l’Escola Vedruna també s’ha traslladat als centres educatius de la Catalunya central (Artés, Berga, Cardona, Puigcerdà, Navàs, Sallent i Manresa),on durant les darreres setmanes ha tingut lloc a cada escola la festa Vedruna Alumni, una jornada de trobada d’antics alumnes.

Vedruna Manresa: xerrada i berenar de germanor

La trobada Alumni Manresa a l’Edifici dels Infants va reunir el 15 de maig un nombrós grup d’exalumnes, en una vetllada marcada pel retrobament i la convivència. L’acte va incloure una xerrada de Francesc Comas, mestre, historiador, geògraf i divulgador, que va captivar els assistents amb les seves reflexions i coneixements. La jornada es va cloure amb un berenar.

Trobada Alumni Manresa a l’Edifici dels Infants

Trobada Alumni Manresa a l’Edifici dels Infants / Arxiu particular

Vedruna Artés: vermut musical i visita al centre

La trobada Alumni Artés, que es va celebrar el 31 de maig, va reunir un nombrós grup d’exalumnes i exmestres de diferents generacions en una vetllada marcada pel retrobament i la convivència. La jornada va comptar amb un vermut amenitzat pel DJ Matusalem, una visita als diferents espais del centre i es va cloure amb la celebració de la Festa de la Primavera.

Artés va reunir un nombrós grup d’exalumnes i exmestres

Artés va reunir un nombrós grup d’exalumnes i exmestres / Arxiu particular

Vedruna Berga: esposició de fotos i arbre dels desitjos

El 16 de maig es va celebrar a Vedruna Berga una emotiva trobada d’alumnis. Els assistents van poder gaudir d’una exposició fotogràfica, veure material escolar i peces de roba antigues, signar en un àlbum de records, deixar la seva empremta i escriure una nota a l’arbre dels desitjos. Per acabar, van poder gaudir de la cantata de Kim-A de Mart.

A Berga van poder gaudir de la cantata de Kim-A de Mart

A Berga van poder gaudir de la cantata de Kim-A de Mart / Arxiu particular

Vedruna Cardona: una exposició i missatge de futur

Vedruna Cardona va viure, el 5 de juny, una jornada molt especial en la qual un centenar d’exalumnes van gaudir d’un viatge al passat visitant una exposició de fotografies de moments viscuts i compartits. Els Alumni van escriure missatges de futur per als nens i nenes i van compartir la seva creativitat en un gran mural.

Un centenar d’exalumnes van gaudir d’un viatge al passat, a Cardona

Un centenar d’exalumnes van gaudir d’un viatge al passat, a Cardona / Arxiu particular

Vedruna Navàs: acte institucional dels 75 anys

Vedruna EDN Navàs ha celebrat 75 anys en un acte amb parlaments institucionals i la visita als diferents espais de l’escola, on es van poder veure les fotos de la seva trajectòria i alumnes i professors van intercanviar anècdotes, històries o coneixences. L’acte es va cloure amb un berenar on es van bufar les espelmes del 75è aniversari del centre.

Celebració del 75è aniversari de Vedruna EDN Navàs

Celebració del 75è aniversari de Vedruna EDN Navàs / Arxiu particular

Vedruna Sallent: records i sentiment de pertinença

Vedruna Sallent va viure una jornada molt especial amb la celebració de la Festa Alumni per commemorar els 200 anys de la institució. La festa va reunir alumnat actual, exalumnes, i mestres en un ambient ple d’emoció, records i sentiment de pertinença. Hi va haver actuacions de l’alumnat del centre i la presentació dels nous nans.

A Sallent hi va haver actuacions de l’alumnat del centre

A Sallent hi va haver actuacions de l’alumnat del centre / Arxiu particular

Vedruna Puigcerdà: una jornada plena d’emocions

El 9 de maig, l’escola va celebrar la trobada Alumni, una jornada marcada pels retrobaments i les emocions compartides, que va reunir una vuitantena d’assistents. L’acte va començar amb un vermut i durant la jornada també es va projectar un vídeo amb imatges i moments viscuts a l’escola al llarg dels anys.

La trobada Alumni de Puigcerdà va reunir una vuitantena d'assistents

La trobada Alumni de Puigcerdà va reunir una vuitantena d'assistents / Arxiu particular

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