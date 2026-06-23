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PAU 2026: consulta aquí les notes de la selectivitat a Catalunya

Els alumnes han d'accedir al Portal d'accés a la universitat per veure les qualificacions

Alumnes fent la selectivitat

Alumnes fent la selectivitat / arxiu

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ACN

Barcelona

Els estudiants que van fer les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ja poden consultar les seves notes. Les qualificacions s'han publicat aquest dimarts al matí i els alumnes les poden veure a través del Portal d'accés a la universitat. Un cop consultades, els dies 25, 26 i 29 de juny -aquest últim fins a les 14.00 hores- es podrà sol·licitar la revisió dels resultats. La preinscripció universitària es pot fer fins al 26 de juny. Els exàmens van tenir lloc entre el 9 i l'11 de juny.

A causa de l'alta demanda, la pàgina de la Generalitat presentava cues d'espera d'uns dos minuts aproximàdament.

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