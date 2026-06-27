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Sandra Escorsell, educadora de l’escola bressol Upetita: "En la infància, anar descalç aporta múltiples beneficis"

El contacte directe amb el terra ajuda a recuperar l’equilibri natural del cos i afavoreix que els infants estiguin més atents i connectats amb l’entorn

Anar descalços és una experiència d'aprenentatge pels infants, segons els experts

Anar descalços és una experiència d'aprenentatge pels infants, segons els experts / Freepik

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Sandra Escorsell (Educadora de l’escola bressol Upetita)

«Quan vas descalç aprens molt: el primer que descobreixes és que cada pas és diferent» — Michael Franti

Els peus són essencials: ens permeten caminar, mantenir l’equilibri i avançar. Però també són receptors de sensacions que arriben directament del terra i els converteixen en canals clau per a la percepció, l’aprenentatge i la gestió emocional.

En la infància, anar descalç aporta múltiples beneficis. El contacte directe amb el terra ajuda a recuperar l’equilibri natural del cos i afavoreix que els infants estiguin més atents i connectats amb l’entorn, potenciant la consciència corporal.

A través del tacte, els peus permeten descobrir textures, temperatures i formes, informació que ajuda el cervell a situar el cos en l’espai i a prendre consciència de la postura. Caminar descalç enforteix músculs i articulacions del peu, el turmell i les cames, millorant la coordinació i reduint el risc de caigudes.

També estimula el sistema nerviós, afavoreix la formació de l’arc plantar i millora la circulació sanguínia. Podem promoure-ho amb camins sensorials (sorra, gespa, pedres, fusta) o activitats amb aigua, sempre vetllant per la seguretat.

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Com afirma Neus Moya: “Fins als tres o quatre anys és molt important que el sistema nerviós treballi rebent estímuls del terra i un infant no hauria de dur calçat.”

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