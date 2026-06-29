Laura Cue López, 10 a la PAU del 2012 i advocada en un despatx internacional: «Una bona nota ajuda, però no defineix el futur d'una persona»
L'asturiana, que no necessitava una nota alta per accedir al doble grau de Dret i Administració i Direcció d'Empreses, conserva «molt bons records» de l'etapa en què va fer la selectivitat, «tot i estudiar molt i exigir-me al màxim»
Adrián Doncel
Han passat catorze anys des que Laura Cue López, natural de Grado, va obtenir un deu de mitjana al Batxillerat i un altre deu a la fase general de la PAU, l'any 2012. Avui, convertida en advocada en un despatx internacional de Madrid, recorda aquells mesos d'estudi com una etapa «molt bonica» que «repetiria encantada», i assegura que una nota «no defineix el futur d'una persona».
Una trajectòria marcada per l'excel·lència
Laura Cue va cursar el Batxillerat a l'Institut César Rodríguez de Grado. El seu expedient acadèmic ja feia preveure uns resultats excel·lents: va acabar aquesta etapa amb una nota mitjana de deu i va repetir aquesta qualificació a la fase general de la selectivitat, en què es va examinar de Llengua Castellana, Matemàtiques, Filosofia i Anglès.
Tot i que reconeix que el record del dia que va rebre les notes és una mica difús, sí que conserva l'emoció del moment en què va conèixer els resultats. «Crec que tornava d'algun lloc amb cotxe amb la meva mare i la meva germana quan un company em va avisar que ja havien sortit les notes. Vam anar corrents cap a casa i les vam mirar a l'ordinador», recorda.
«Els professors ens van preparar molt bé»
A diferència de molts estudiants que afronten la PAU amb una gran pressió, Laura no guarda un record angoixant d'aquella etapa. Considera que la preparació rebuda a l'institut va ser clau. «Tampoc vaig sentir tanta pressió perquè els professors eren molt bons i ens van preparar molt bé.»
De fet, assegura que tornaria sense dubtar-ho a aquells anys. «En tinc molt bons records, tot i estudiar molt i exigir-me al màxim», afirma.
El salt a ICADE i una vocació que es va acabar definint
Després de superar la selectivitat, l'asturiana va començar el doble grau de Dret i Administració i Direcció d'Empreses a l'Institut Catòlic d'Administració i Direcció d'Empreses (ICADE), una opció que feia anys que tenia al cap. «Sempre vaig voler estudiar alguna cosa relacionada amb aquest àmbit perquè el meu pare i la meva tia havien estudiat Ciències Econòmiques», explica.
Paradoxalment, no necessitava obtenir una nota determinada a la PAU per accedir als estudis universitaris, ja que ja havia estat admesa al centre. Tot i això, això no va impedir que s'exigís al màxim.
Durant la carrera, es va anar decantant progressivament per la branca del Dret Mercantil. Un cop acabats els estudis, va cursar el màster d'Accés a l'Advocacia a la Universitat Carlos III.
Del 10 a la selectivitat a un despatx internacional
Actualment, Laura viu a Madrid i treballa des de fa vuit anys a Freshfields, un dels despatxos d'advocats més antics i prestigiosos del món.
La seva trajectòria acadèmica i professional ha estat molt exitosa, tot i que insisteix que les notes no determinen el futur d'una persona. «Crec que una bona nota ajuda, però no defineix si una persona és millor o pitjor. De vegades pots anar molt ben preparada, haver treballat moltíssim i, al final, les coses no sortir bé», reflexiona.
Catorze anys després d'aquell històric excel·lent, Cue continua veient aquella nota com «el reconeixement a l'esforç i al fet d'haver-me exigit tant durant aquell temps».
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Via: El Periódico
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